Rudyard Kipling to sice tehdy v Knize džunglí napsal poněkud jinak ("Jsme jedné krve, ty a já"), ale myslel to stejně. Vlastně úplně jinak, přestože podobně. Tlačená genderová rovnost mi vadí, proč se tím tajit. Zejména ta plošně a nemístně prosazovaná.

Známý je problém Vídeňské filharmonie, v níž od počátku existence byli vždycky jen muži. Tak pravily stanovy. Až v roce 1997 slavily gender baby vítězství (paní Pyrrhové) – a orchestr přišel o stopětapadesátiletou tradici. Proč nikdo neprotestuje proti jiné podmínce členství, jímž je třeba tříletá praxe v operním orchestru? Je to přece také diskriminující. Bez ní se do orchestru nedostanete, takže tříletou praxi nezískáte. Hlava XXII.

Skotský, v USA působící muzikant David Byrne (ex Talking Heads) vydal nové album a kritici se začali vrtat v tom, že se na něm nepodílí žádná žena. Byrne zvolil mezi ignorováním a jízlivým komentováním bohužel třetí možnost. Posypal si hlavu popelem a slíbil, že se napraví. Stáhl ocas mezi nohy přesto, že na předchozích albech se ženy běžně vyskytovaly.

Nikoho zatím nenapadlo genderově atakovat známý sbor Regensburger Domspatzen, v němž vystupují pouze chlapci (a jen do puberty). To by byl zářez do genderové pažby, po 1043 letech existence do něj uvést první děvče, nejlépe z novodobé vlny syrských migrantů, aby genderová korektnost vynikla.

U nás v republice jsme teď na tom bídně co do zastoupení žen v IT. Před 20 lety byl poměr 2:1 ve prospěch mužů, dnes je 9:1. Ženy se o tento obor zkrátka zajímají méně. Napravit to však znamená napravit myšlení diskriminovaných žen, ne dominujících alfa samců. Méně žen dnes holt studuje technické obory a méně se jich zajímá o IT; za nějakou dobu to bude třeba jinak. A když nebude, nic se přece neděje. Nejde o žádné vykolejení, žádné narušení vesmírné rovnováhy, natož společenské.

Požadavky na studenty genderově vyvážené jsou, to je podstatné (pro laiky: genderově vyvážené znamená, že jsou jedny, bez ohledu na to mezi nohama). Ostatně vysoké školy zaznamenávají nárůst zájmu o studia u žen.

Proč tedy vycházejí články, kde zpovídaná ajťačka plácá cosi o tom, že neříká ráda, jakou má profesi? Proč se dělá problém z toho, že momentálně je v IT málo žen? Pokud žen neubývá, jde o přirozený proces střídání vln v zájmu o profesi. Ten naštěstí běží přirozeně po svém (i přes snahy-nesnahy státu) a nehrozí žádná škoda.

Když jsem začal dělat programátora, bylo programování dokonce snad feministickým oborem. V mém okolí bylo vždycky více programátorek, většina systémáků (něco jako šéf IT) byly ženy. Nikomu to v té genderově zaostalé době nevadilo, ani pivní řeči se nevedly.

Možná by se ženy neměly stydět za svou profesi a dávat to do médií. Vypovídá to o nich, ne o společnosti.

