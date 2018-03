Po internetu minulý týden poletovala fotografie, na níž se tři uniformovaní policisté fotí s Jiřím Kajínkem. Vzbudila zasloužené pohoršení, ale narazil jsem i na názor "a proč by se nemohli fotit s Kajínkem? Vždyť ten má milost, tak je jakoby čistý…" Naštěstí si konkrétně tento pán nechal vysvětlit, že milost není výrok o vině nebo nevině, ale promíjí část trestu (a u Kajínka podmíněně), takže se udělením milosti nestane nikdo nevinným. Ovšem přesvědčení, že omilostněný je totéž co nevinný, je poměrně rozšířené.

Pěkně to ilustruje i jedna lehce cynická úvaha: Andreji Babišovi stačí vzdorovat obvinění do podzimních předčasných voleb. Poté dostane znovu imunitu a třetí žádost o vydání už neprojde: "Podívejte se, vydali jste mě dvakrát, dvakrát jste nic nenašli, tak nezdržujte a nechte nás makat!" A totéž bude říkat i hlas lidu: "Proč mu nedají pokoj? Kdyby na něj něco měli, tak ho přeci už dávno zavřeli, takže je jasné, že na něj nic nemají a je to jen účelovka, za kterou může Kalousek!"

Totéž je i s muslimským terorismem v ČR. Hlas lidu ví, že muslimský terorismus je už i u nás, copak nepamatujete na ty vykolejené vlaky, jak tam byly ty arabské nápisy? No jasně, tohle každý pamatuje, ovšem to, že za těmito pokusy byl slušný spoluobčan a aktivní podporovatel Okamurovy SPD, to už se ve světě fake news neřeší.

To je totiž moc vzdálené vysvětlení. Lidi mají tendenci pamatovat si první asociaci a utvářet si okolo ní vlastní model světa. Když se za výrazně delší čas ukáže, že to tak nebylo, původní názor si opraví jen malá část lidí. To je nevýhoda všech dlouho se táhnoucích kauz a tradovaných omylů - když s nějakým omylem žijete delší dobu, těžko se smiřujete s tím, že byste měli svůj obraz světa revidovat, protože byl mylný. Radši zpochybníte to vysvětlení a najdete jiné, které není v rozporu s vaším přesvědčením.

Vzpomeňme třeba na očkování a autismus. Celé antivax hnutí dokola opakuje, že "jsou na to studie". Po letech se ukázalo, že studie byla jedna, a navíc vylhaná, ale to už taková senzace není. Původní zpráva už si žije vlastním životem, stala se součástí mýtu o ovládání lidstva skrze chemii, a už se ji nezbavíme.

Před časem jsem zachytil informaci, že fake news a nejrůznější podivné a fantaskní zprávy, se mezi lidmi šíří mnohem úspěšněji a rychleji než zprávy reálné a ověřené. Není to nic nového pod sluncem a lidstvo, zdá se, své chování nezměnilo, ani když má dostatek informací. Lidé stále věří na hejkaly, polednice, vodníky a na další fantastické fenomény. Je jen minimum těch, kteří si jdou ověřit, jestli to tak je, a minimum těch, kdo na základě faktů své přesvědčení změní.

Však víte: není šprochu… Nebylo to tak, ale mohlo to tak být…

Kdysi jsem sepsal takové obšírnější popularizační pojednání na téma argumentačních klamů a faulů. Před těmi zhruba deseti lety to bylo zajímavé intelektuální cvičení, hledat a rozpoznávat unfair diskusní techniky. Dlouho jsem pak při čtení různých zaručených zpráv v duchu přiřazoval jednotlivé obraty k diskusním figurám: toto je obrácená implikace, toto je klam nutnosti protikladu, tady je hastroš, a celé to uzavírá Jubilare. Dneska už bych nemusel příklady vymýšlet, stačilo by mi otevřít tři články z Aeronetu, jeden diskusní pořad Jaromíra Soukupa a dva řetězové maily, někam zapíchnout prst - a tam by byl diskusní faul.

Hodně často mi lidé píšou: "To je hezké, žes to pojmenoval - ale co s tím dělat, to už nenapíšeš!" Tak tentokrát to napíšu: Udělejte to, co jsem udělal já. Když mi moje máma poslala třetí mail výše zmíněného typu s poznámkou "Hele, tohle už je ale nějaký divný, ne?", tak jsem jí ukázal stránky Hoax.cz. Od té doby už mi neposílá nic, jen mi hlásí: "Zase mi přišlo něco o tom, jak v Pardubicích támhleto a tohleto a že nemám kupovat mlíko s červenou tečkou a že to mám poslat dál, tak jsem se podívala na Hoax.cz a bylo to tam, tak jsem ten mail smazala!"

Udělejte, prosím, totéž. Děkuju.

