Moskva své rozhodnutí vyhostit více než 150 diplomatů - ze zemí, které v minulých dnech vyhostily přes 150 diplomatů ruských - doprovodila řečmi o symetrii a reciprocitě. Což je samozřejmě do nebe volající lež. Celá věc přece nebyla zahájena teprve před pár dny vyhazovem ruských špionů vybavených diplomatickým pasem, nýbrž počátkem března pokusem o vraždu ruského špionského zběha Sergeje Skripala. Tehdy, připomeňme, navíc málem přišla o život i Skripalova dcera. Chemickou zbraní byl zasažen, byť méně, i britský policista, jenž jim přispěchal na pomoc, když skolabovali v parku ve městě Salisbury.

Takže jakápak reciprocita. Copak se některá zdejší tajná služba v minulých dnech pokoušela uprostřed Ruska či některých jeho satelitních států odkrouhnout někoho nepohodlného smrtelně toxickou zbraní hromadného ničení? A ohrozila přitom na životě i jiné osoby?

Ruská argumentace je zkrátka nehorázně drzá - což ale snad může mít i jeden dobrý efekt. Tedy že se západní země semknou, byť se ocitnou tváří v tvář návratu tolika svých diplomatů. A vysměji se i těm vládám na své straně barikády, jako například řecké, lucemuburské či rakouské, které nikoho nevyhostily a stále argumentují, že prý nejsou důkazy o ruské zodpovědnosti za nasazení zbraně Novičok, vyvinuté v SSSR, proti Skripalovi.

Jistě, takovým důkazem by mohlo reálně být pouze kremelské přiznání. Jenže Moskva bude vždy tvrdit, jako že to už dělá, že v tom nemá prsty, a že látku mohl vyrobit i někdo jiný - třebá prý i Česko. Chtít po putinovské mašinérii, aby s tím přestala a ke zločinu v podobě státem nařízené vraždy se přiznala, je prostě podobně bláhové, jako třeba po ní chtít, aby přiznala, že to byla její protiletecká baterie, která v létě 2014 sestřelila nad východní Ukrajinou boeing s tři sta lidmi na palubě, mířící z Amsterdamu do Kuala Lumpuru.

Jestli se časy mění, pak v tomto leda k horšímu. V roce 1986 se Moskva dlouho vykrucovala, posléze ale přece jen přiznala, že v Černobylu vybuchla jaderná elektrárna. A sice až po osmi letech, ale přece, vydala Moskva Jihokorejcům černé skříňky z jejich cestovního jumbo-jetu s 269 lidmi na palubě, sestřeleného v roce 1983 nad Sachalinem, protože jej sovětské vojenské letectvo považovalo za vojenský stroj USA. Jenže když byl v roce 2006 v Londýně otráven radioaktivním poloniem špionský zběh Alexander Litviněnko, Moskva podíl na vraždě popřela a dodnes odmítá Britům vydat agenta, který jed Litviněnkovi nasypal do pití.

Ano, ty vyhazovy diplomatů jsou návratem ke studenoválečnickým poměrům. Ale proto se podle toho i chovejme. Především nebuďme naivní.

