Jen jednou se v posledních dnech mohlo zdát, že se Rusko začalo zachraňovat z bahna svých lží a vytáček ohledně nasazení bojové látky novičok proti špionážnímu zběhu Sergeji Skripalovi, jenž už osmým rokem žil ve Velké Británii.

To když Gary Aitkenhead, šéf britské vládní obranné laboratoře DSTL, nešikovně prohlásil, že jeho úřad nemůže říct, jestli novičok opravdu pocházel z Ruska. Mnohá média, včetně některých českých zpravodajských serverů, to dala do titulku, byť to nebyla podstata Aitkenheadova vystoupení.

Jeho úřad nemá v popisu práce zjišťovat původ, nýbrž leda složení nějaké látky, jakož i podmínky její výroby. A v tomto ohledu už šéf laboratoře DSTL mluvil tak, že to Kremlu radost udělat nemohlo. Novičok je podle britského experta extrémně jedovatá chemická zbraň, jejíž výroba vyžaduje tuze sofistikované postupy, tedy takové, které nelze provádět někde na koleni, nýbrž leda ve státních zařízeních.

Leč nutno uznat, titulek to přebíjel. Ovšem ne na dlouho. Britské úřady, zjevně na základě svých špionážních zjištění, dva dny poté přišly s informací, která dává odpověď právě na to, co Aitkenhead logicky nemohl vědět. Nasazený novičok byl se vší pravděpodobností vyroben v armádní laboratoři v uzavřeném, tedy pro běžné lidi nepřístupném jihoruském městě Šichany.

Úsměvným vlasťnákem Rusů byla pak otázka, kterou ve středu položila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zakharová. "Kde jsou domácí mazlíčci a jaký je jejich stav?," ptala se a dodala: "Jsou to živé bytosti a pokud byl v domě opravdu použit toxický chemický prostředek, měly by také projevovat známky otravy". Věru správný úsudek, paní mluvčí. Morčata ve Skripalově domě v britském Salisbury pochcípala na následky otravy novičokem. A kočka, s níž se Skripalova dcera ráda fotila, byla látkou zasažena též, veterináři ji museli utratit.

Další prohrou je páteční rozšíření amerických sankcí na Rusko o dalších 24 jmen, vesměs oligarchů blízkých Kremlu, jako je Oleg Děripaska, nebo významných byznysmanů, z nichž zaujme třeba Putinův zeť Kiril Šamalov, muž, jenž během pár let podivuhodně zbohatl.

Hlavním důvodem jsou samozřejmě ruské kybernetické podrazy, které ovlivnily prezidentské volby v USA v roce 2016. Ale to není vše. "Ruská vláda je zapojená v celé řadě zhoubných aktivit po celém světě včetně pokračují okupace (ukrajinského autonomního poloostrova) Krymu a vyvolávání násilností na východě Ukrajiny, dodávání zbraní a materiálu režimu (syrského prezidenta Bašára) Asada, který bombarduje vlastní civilisty, pokusů rozvrátit západní demokracie a škodlivé kybernetické činnosti," vysvětlil americký ministr financí Steve Mnuchin.

Až Sergej Skripal a jeho dcera Julia promluví, bude jistě i takhle vysoký americký vládní činitel moci zařadit mezi "zhoubné činnosti" také útok novičokem na britské půdě. Julia komunikuje s personálem nemocnice už pár dní, její otec se z kómatu probudil později, ale podle zpráv se rychle zotavuje. Brzy zkrátka budeme vědět, co přesně se jim stalo. Tedy jestli je pravdivá domněnka, že chemická zbraň byla v zavazadle, které si Julia přivezla s sebou z Ruska.

Ale hlavně: nejpotupnější pro Rusy je fakt, že Skripal nezemřel. Příběh bude mít jiný konec než podobný útok, který v roce 2006 Rusové spáchali na Alexandru Litviněnkovi, taktéž špionážním zběhovi. Do pití mu v jednom londýnském hotelu nasypali vysoce radioaktivní - a opět, jinde než v sofistikovaných státních ústavech velmi těžko vyrobitelné - polonium. Stejně jako nyní, i tehdy chtěli tímto bizarním způsobem vraždy zjevně nahnat strach všem ve vlastních řadách, co by případně taky spřádali sny o tom, že přeběhnou na západní stranu barikády. Během pár týdnů byl Litviněnko mrtev. Tentokrát ale Putinovi agenti vypadají o poznání amatérštěji.

