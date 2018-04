Pamatujete? Je to pouhých osm měsíců, co v srpnu 2017 odbyl tehdejší ministr financí Ivan Pilný za Babišovo hnutí ANO požadavky učitelů na patnáctiprocentní zvýšení platů. Prý na to v rozpočtech pro roky 2017 a 2018 nejsou peníze, tvrdil. Jenže teď si jednobarevná vláda ANO v demisi usmyslela zavést masivní slevy jízdného pro studenty a seniory. A premiér Andrej Babiš argumentuje, že každoroční výpadek příjmů ve výši 5,83 miliardy korun se ani nepozná, protože vláda našla 170 miliard korun, které ministerstva nebyla schopná utratit.

Není to vtip ani zpráva Radia Jerevan. Jen klasický Babišův dvojí metr. Proč by jeho hnutí ANO těsně před loňskými volbami pomáhalo resortu tehdejšího ministra školství Stanislava Štecha za ČSSD? A proč by teď naopak nepřilepšilo svým hlavním skupinám voličů, notabene když už možná brzy dojde na předčasné volby?

Jak známo, když Babiš chce, tak všechno jde. I kdyby si ty peníze měl vyčarovat.

Je fakt, že chystaná jízdenková sleva nepůjde jen na vrub peněz pro školství nebo platů učitelů, jak se zprvu vyděsili studenti. Snížením výdajů budou dotčeny rozpočtové kapitoly mnoha resortů i státních úřadů. Přesto je studentská výzva „Odmítáme levnou jízdu za horším vzděláním“ trefou do černého. O nejvyšší částky totiž přijde právě ministerstvo školství, Akademie věd nebo Technologická agentura, rozdělující granty. Tedy oblast, která měla být tahounem všech těch snů šéfa hnutí ANO, když náhodou spí.

Nejhorší na celé jízdenkové story ovšem je, že vládce Babiš se nechová jako moudrý hospodář, ale jako rozhazovačný politik. Tedy přesně opačně, než rád deklaruje.

Pokud totiž jeho kabinet nalezl nespotřebované miliardy, bylo by rozumné i spravedlivé třeba snížit všem daně. Nebo ony peníze převést do rozpočtu na příští rok. Snížit jimi státní dluh. Či do odvolání zrušit mýtné a známky na dálnicích (místo hledání nové výběrčí firmy). Případně částku nespotřebovanou v tom kterém resortu nebo instituci investovat právě tam – jak to ostatně v případě školských 400 milionů korun žádá Česká středoškolská unie.

Každé z uvedených řešení by se dalo chápat jako svého druhu stimul budoucího růstu české ekonomiky. Jenže Babišovo čtvrtinové jízdné nic nestimuluje. Leda tak vděčnost seniorů a nízkopříjmových rodin. A tedy lepší příští volební výsledek hnutí ANO. Což je evidentně premiérova priorita priorit.

