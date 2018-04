"Nedodržování doporučení ČNB pro limity rizikových hypoték českými bankami může mít 'dalekosáhlé důsledky pro ekonomiku země,'" napsala ve své zprávě pro investory koncem minulého týdne agentura Moody‘s pro investory Takto silná slova jsme tu neměli už dlouhá léta.

Zpráva je ovšem nebezpečně zavádějící. Kdyby totiž opravdu hrozily ony „dalekosáhlé důsledky pro ekonomiku země“ jak o nich Moody‘s hovoří, tak už ČNB dávno měla nasadit regulatorní nástroje těžšího kalibru. Vyjádření Moody‘s vlastně říká, že to, že je centrální banka nenasadila, bylo nesprávným vyhodnocením situace. Takovou podpásovku si ale ČNB, která je jednou z nejlépe hodnocených centrálních bank - a to včetně makroobezřetnostní politiky – rozhodně nezasloužila. Přitom by bývalo postačilo, kdyby si v Moody´s pozorně prostudovali statistická data a k nim komentáře centrálních bankéřů.

Objevili by tam věty jako: „domácí bankovní sektor si udržuje vysokou odolnost vůči možným nepříznivým šokům díky adekvátní kapitalizaci“, „ke konci 2Q 2017 (v červnu 2017) se banky plnění doporučení na agregované úrovni již blížily, od 3Q 2017 ČNB očekává lepší přístup k plnění limitů“ (Tomšík 16. 2 .2018). O dalekosáhlých důsledcích pro ekonomiku ani slovo. Tato zpráva Moody‘s jen přináší další otazníky nad důvěryhodností některých ratingových agentur.

Kvůli úplnosti je třeba dodat, že nikdo nezpochybňuje, že nemovitostní trh je velmi dynamický, zejména pak v Praze a částečně i v některých dalších velkých městech. Nejsme tím ojedinělí, stačí se podívat třeba k sousedům v Německu, kde je to v tomto ohledu docela podobné. Osobně mám za to, že si trh hledá diferencovaně spíše novou cenovou hladinu, než že by se masivně přehříval. A pokud jde o dynamiku úvěrů na financování hypoték, ta se v posledním období zpomalovala.

Jsem dalek toho, abych pominul skutečnost, že ČNB opakovaně řekla, že zamýšlí znovu předložit návrh novely zákona o ČNB tak, aby dostala zákonem podloženou možnost trh více regulovat. Jak ale také sama ČNB říká, tato iniciativa je spíše prevencí, nikoliv reakcí na existenci bezprostředních rizik. A to je jiný příběh než ten, který nám prezentuje Moody‘s.

Autor je výkonný ředitel České bankovní asociace

