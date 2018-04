Každý z nás je od dětství zavalen příslovími, rčeními, úslovími a pořekadly nejrůznějšího druhu. Pro zopakování (sám si to pletu): přísloví vyjadřuje obecnou zkušenost či pravidlo – Kdo jinému jámu kopá... Rčení je mu formálně podobné, ale spíše moralizuje či baví – má obě ruce levé. Pořekadlo je také podobné, ale je zkratkovité – chyba lávky. Úsloví je to obecně cokoli z předchozího, nelze je definovat (proto bývá v testech).

Vynechal jsem záměrně pranostiku, protože to je pořekadlo o počasí, a bonmot – neboli dobrou poznámku. Bonmotem lze podstatě označit výše uvedené kategorie poznámek (až na pranostiku). Je kořením jazyka a jako u každého koření lze jídlo, mluvu, přebonmotit.

Technologický rozvoj a informační technologie vedou mimo jiné k efektivitě vyjadřování – viz smajlíky, bez nichž esemeska či jiný vzkaz jako by nebyly. Psaný jazyk zatím odolává, ale moc šancí mu nedávám. Jsou lidé, kteří si už dnes bez smajlíku neobjednají ani pivo a objevuje se málem i v odborných pracích.

Bonmot je jakýsi nemotorný smajlík, ale na rozdíl od něj dává tomu, kdo ho pronesl, punc člověka vtipného, chytrého, vzdělaného. Všimněte si, kolik lidí blahosklonně trousí (cizí) bonmoty s nedbalostí jejich autora – vzorem je jim teta Kateřina. Zejména ti, kdo říkají „my“ a myslí především sebe, popřípadě říkají „my“ a myslí všechny až na sebe – podle toho, do jaké vrstvy chtějí patřit.

Mezi nejstarší bonmoty, které mi lezly na nervy, bylo „Neznám větu ‘nejde to’“ (popř. její varianty „Když se chce, tak to jde“ či „Stačí jen chtít“), což dokonal J. F. Kennedy svým známým apelem „Neptej se, co může udělat Amerika pro tebe, ptej se, co můžeš udělat ty pro ni“. Je to bezkonkurenčně nejškodlivější bonmot mající na svědomí statisíce lidských osudů. Kolik lidí trávilo život v pekle nejistot a neúspěchů jen proto, že jim někdo – učitel, rodiče – nabušil do dětských hlaviček takovou kravinu. Když nemám hudební sluch, nemůžu být prvním houslistou Londýnské filharmonie, prostě nemůžu!!! Člověk s Downovým syndromem se ho nezbaví, i kdyby chtěl od rána do večera – abych přitvrdil.

Na dalších místech jsou „Hledejme to, co nás spojuje, ne rozděluje“ – je to přesně naopak: napřed přece musím najít, co nás rozděluje, abych věděl, jestli problém lze řešit, za jakých podmínek a jak postupovat! Ženy, co si berou alkoholiky, by mohly vyprávět.

Bonmot není návod, doporučení, závěr. Je to jen více méně vtipná poznámka k oživení a odlehčení rozhovoru, jednání atd. Považovat ho za pravidlo, jímž se lze absolutně řídit a výsledek je zaručeným, je omyl.

