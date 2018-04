Měl by se Babiš pokusit o sestavení vlády s podporou komunistů a SPD, jak mu radí prezident Zeman?

Jakub Horák

producent Pokud pan prezident řekl, že se má pokračovat v jednání s hnutím Tomia Okamury, samozřejmě tím myslel ČSSD. Teď jde o to najít dostatečně nezávislou osobnost na vnitro - doufejme že to nebude Mirek Soukup.

Ivan Derer

bloger Politici jako Babiš nebo Zeman většinou to co opravdu chtějí neříkají a čas pomalu plyne k předčasným volbám, ve kterých vše dopadne jako v těch posledních řádných a tak to bude plynout dál během toho nekonečného čekání na nového prezidenta.

Lenka Lindaurová

nezávislá kritička a kurátorka vizuálního umění Měl by odstoupit z funkce premiéra, ale neudělá to. Ani nejlepší profesionálové nedokáží odhadnout, co se tady ještě stane.

Radkin Honzák

psychiatr Co by měl, je jasné: jít od válu! Co udělá? Bude vládnout v demisi, kam až to půjde, pak třeba znovu začne laškovat s ČSSD.

Edvard Outrata

státní úředník ve výslužbě Babiš se bude pokoušet usmlouvat toleranci od Okamury, aniž by měl SPD ve vládě, aniž by měnil západní orientaci země a aniž by souhlasil s otevřeným referendem o EU a NATO. Nepodaří-li se to, bude současný stav prodlužovat. Ústupky SDP jsou nebezpečné.

Daniel Kvasnička

farář Neměl, měl by poděkovat za šanci vytvořit vládu a vrátit mandát prezidentovi. A prezident by v rámci druhého pokusu od jiného adepta ANO měl vyžadovat listinu podpisů v řádu dnů. Pro mne je to už téměř třetí pokus, ale budiž. Dal bych jim šanci.

Tomáš Prouza

bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti a koordinátor digitální agendy ČR Tato varianta je pro ČR velmi nebezpečná a Andrej Babiš to myslím ví také. Ale také ví, že hrozit touhle koalicí či předčasnými volbami je efektivní strategie, jak rozdělenou opozici tlačit do kouta a vynutit si ústupky, které potřebuje.