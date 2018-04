Při návrhu státního rozpočtu hraje roli jedna důležitá neznámá: jak se bude v příštím roce vyvíjet ekonomika. Do rovnic tak vstupuje odhad růstu HDP, očekávané tempo zdražování, to, jak se domácnosti rozjedou v utrácení, a v neposlední řadě i odhad kondice našich obchodních partnerů, která přímo ovlivňuje export.

Rychlejší tempo ekonomického růstu je pro státní finance nedocenitelné: jsou s ním spojeny vyšší firemní zisky, a tedy vyšší přímé daně od podniků. Rozjetá ekonomika vede k ještě vyšší zaměstnanosti (a zkracuje i řadu těch, kdo čerpají dávky) a především k růstu platů, což je v rozpočtu hodně znát, přičemž daně fyzických osob jsou až na druhém místě. Tou pravou manou je v Česku enormně vysoké "pojistné".

A tak se dá pokračovat dál a dál: vyšší příjmy a optimismus vedou k vyšším útratám, jezdí se víc autem, a vybere se tedy víc na spotřební dani. Vyšší obrátky ekonomiky také skoro automaticky zvedají inkaso daně z přidané hodnoty, což je hlavní tahoun rozpočtových příjmů. Každá desetinka růstu se promění v miliardy na straně příjmů. Proto je odhad ekonomického růstu při plánování rozpočtu tak důležitý.

Přesně z tohoto důvodu je zajímavé, že na ministerstvu financí nyní vládne optimistický duch. Včera zveřejněná makroekonomická predikce zvyšuje jak růst pro letošek, tak především pro příští rok. Z uměřeného odhadu 2,6 procenta je náhle pěkných 3,3 %. Na první pohled "jen" desetinky, i ty však v součtu dělají hodně miliard.

Pozoruhodný je i další aspekt: ekonomové MF jsou nyní ti v Česku nejoptimističtější. Čekají o něco vyšší růst než ČNB a oproti České bankovní asociaci, jejíž prognóza odráží očekávání ekonomů českých finančních domů, nasadili laťku o hodně výš. Poslední roky přitom platilo, že ministerstvo financí bylo skeptičtější než další významné instituce a pozitivní vývoj, který byl spíše pravidlem, jen dohánělo.

Výsledkem bylo, že rozpočty končily lépe, než byly naplánovány, což Andrej Babiš politicky využíval. Dlouho pro něj totiž bylo hlavní prioritou snižování hrubého státního dluhu. Toho dociloval hlavně rozpouštěním rezerv, někdy si ministerstvo pomohlo dokonce i "správným" načasováním půjček, aby dluh klesal před volbami i za cenu toho, že extrémně nízké úroky způsobené ještě intervencemi ČNB stát nevyužil. "Neplánovaný" ekonomický růst se také hodil.

Když teď analytici z budovy v Letenské ulici produkují optimističtější prognózy, může to být samozřejmě i tím, že jen reflektují reálné signály z ekonomiky a další instituce je budou následovat. Ostatně třeba prognóza bankovní asociace je z ledna a od té doby se toho hodně událo. Ale jak upozornil hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek, "razantní zvýšení odhadovaného růstu HDP se nezdá být plně konzistentní se změnou konsensuálního výhledu pro HDP eurozóny v roce 2019". Ta se naopak posunula směrem dolů. A dění v eurozóně, ať chceme nebo ne, má na naši ekonomiku zásadní vliv. Nominálnímu hrubému národnímu důchodu daní – a z něho se odvozuje výše inkasovaných daní – v prognóze pomohlo i to, že predikce počítá s vyšším deflátorem HDP. Jak k tomu došlo, když byl výhled inflace revidován směrem dolů a koruna má být silnější? Co způsobí, že se ceny všech statků v ekonomice (ty ovlivňují deflátor) měly vydat opačným směrem než spotřebitelské ceny? Do těchto podrobností zveřejněný materiál nezachází.

Otázka, zda ministerstvo financí mění přístup a proč se to projevuje právě nyní, se tedy nabízí. Jednou z možností je i politické zadání. Už nyní probíhají práce na rozpočtu pro rok 2019 a jeho kostra bude hotova dřív, než přijde další predikce. Když loni v květnu Andrej Babiš, tehdy ministr financí krátce před odvoláním, první rozpočet představil, byl k požadavkům dalších resortů, řízených povětšinou koaličními partnery, hodně odmítavý. Jak se na přísného strážce kasy sluší. Jiná věc je, že jeho nástupce Ivan Pilný (též z ANO) musel vzít realitu v úvahu a seškrtané výdaje ostatním ministerstvům navyšoval.

Nyní, už v roli předsedy vlády, v níž sedí jen jeho lidé, projevuje Babiš stálou tendenci slibovat všechno všem a přicházet i s drahými programy typu sleva na jízdné pro studenty a důchodce, které přitom jeho strana neměla vůbec v programu. Proto v nezvyklý čas, po pouhých třech měsících od doby, kdy rozpočet (tedy zákon) vstoupil v platnost, probíhají velké přerozdělovací manévry a nacházejí se neexistující ušetřené miliardy.

Protože navyšování deficitu je nepopulární a v dobách ekonomického růstu neospravedlnitelné i v očích laiků, je jednou cestou k papírově lepšímu výsledku lepší prognóza. Hned bude na další navyšování výdajů a přitom image dobrého hospodáře dbající o co nejméně zadlužený stát zase tolik neutrpí.

Zda rozpočet za rok a tři čtvrtě aspoň přibližně naplní tak, jak se nyní narýsuje, není to hlavní. Do té doby přijdou nové události. Jestli třeba ochabne poptávka po automobilech na našich hlavních trzích, což je stále pravděpodobnější, hned tu bude pěkné alibi, proč rozpočet nevyšel. Kdo by se divil, když tahoun ekonomiky klopýtl. Hodně se dá také svést na evropské fondy, jejich čerpání či nečerpání dělá s rozpočtem divy. A především: při tak chaotických pohybech politické scény, jaké právě zažíváme, není vůbec vyloučeno, že do té doby proběhnou nové volby. A co by mohlo být lepším trumfem než na papíře pěkný rozpočet, který přitom umožní i pořádné předvolební dárečky?

