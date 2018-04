Dvojí kvalita potravin v zemích Evropské unie je problém. Jistě – nejsme stejní, máme rozličné chutě a národní zvyky, ale to nemůže být důvodem k prokazatelnému klamání spotřebitele. Vídeňský párek vyrobený a prodávaný u nás je jiný než ten vyrobený v Rakousku nebo Německu. Požadavek, aby výrobky stejně značené a se stejným marketingem měly shodnou kvalitu, je naprosto logický, jinak by to, co vypadá jako kachna, chodí jako kachna a chutná jako kachna mohl být třeba kapr. V lepším případě.

Není to zbytečná unifikace potravin v EU či vymýšlení neužitečných direktiv a norem, jak některé hlasy praví. Pokud má výrobek mezinárodně shodný, graficky pojatý obal, čekáme, že bude stejný i obsah. Když kupuji coca colu, nepředpokládám, že dostanu kofolu s odůvodněním, že jsme na ni u nás zvyklí.

U párků se dnes výrobci doslova předhánějí v procentu obsaženého masa a špička je někde u 95 %. Jako párkový gurmán musím konstatovat, že jsem byl chutí vídeňského párku nadupaného masem zklamaný. Byl příliš suchý, chuť skoro neznatelná. Je omyl myslet si, že kvalitu a chuť dělá jen/především procentuální obsah masa. Rakouské a německé uzeniny jsou (pro mě) lahodnější, ale dávám si je raději tam, kde je vyrobili. Ty dovezené k nám jsou i přes vysoký obsah masa logicky mdlé. Zkuste upéct sekanou s 95 % masa. Ani ji neukrojíte, rozsype se. Pět procent tuku to nezachrání, problém je v definici masa jak co do druhu, tak obsahu a kvality. Hovězí svíčková je maso stejně jako vepřová plec. V receptech se uvádí jen druh masa (hovězí, telecí, kuřecí...) a kvalita ve smyslu zatřídění, na obalech se objevuje jen nic neříkající „maso“.

Například nejlibovější hovězí má podle německé normy osm procent tuku, nejlibovější vepřové deset. Tradiční vídeňský (též frankfurtský zvaný) párek má 47 % masa uvedené kvality (druhový poměr kolísá podle místních zvyklostí), 25 % špeku (s 80 % tuku) a 30 % vody; existují ještě dvě modifikace lišící se mírně zastoupením té či oné složky

S těmi procenty nám to však pořád jaksi neštymuje... Masa 47 %, tuku 16 % – to po přepočtu na čisté maso bez tuku dává 43 % masa a 20 % tuku. Vyhledal jsem složení „delikatesních“ vídeňských párků v německém Lidlu. Obsah masa neuvádějí, tuku však bylo 37,5 %, ale taky 19 %, podle výrobce. A konečně německá státní testovací organizace Stiftung Warentest na anonymně pořízeném vzorku vídeňských párků od 20 výrobců vyhodnotila jen osm jako dobré (dvojka), šest dostalo trojku, čtyři čtyřku a dva propadly! Obsah tuku přitom kolísal od 21 do 36 %.

Podle průzkumu mezi českými výrobci dává většina zákazníků přednost párkům s 65 % masa. Řekl bych, že (aspoň) párkům rozumíme.

