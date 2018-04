Salva, která dopadla na Sýrii, bohužel nezmění děsivý chod tamějších válek. Jestli něco, akorát přiměje Bašára al-Asada a jeho ruské patrony k tomu, aby příště nepoužívali chemické zbraně tak okatým způsobem, jako to před týdnem učinili na damašském předměstí Dúmá - které, mimochodem, jim mezitím už padlo do rukou. Tamější rebelové brzy po chemickém útoku kapitulovali. Cynicky řečeno je tedy fajn, že ruskoasadovská strana dostala ze strany západních spojenců facku, jenže ta ji moc bolet nemusí. Atak zbraní hromadného ničení dosáhl svého.

Nejen americký, ale obecně západní problém ve vztahu k Sýrii spočívá v chybějící strategii. Chceme, aby Asad u moci zůstal, byť třeba jen na části syrského území, nebo ne? Zpočátku konfliktu, který se začal odvíjet před sedmi lety, na to tehdejší americký prezident, spolu s většinou západního světa, měl jednoznačný názor. Asadova vláda musí skončit, zaznívalo.

Jenže nejpozději od chvíle ruského vpádu o pár let později se kolem té otázky chodí jako kolem horké kaše. Nikdo rozumný a zasvěcený nepopírá, že Asad je masový vrah, jehož hrdlořezové mají na svědomí rozhodně více obětí než třeba nyní už poražený Islámský stát. Nikdo si taky neumí představit, jak by zrovna tenhle padouch mohl stát v čele jakéhokoliv budoucí snahy o smíření ve společnosti, která se kvůli němu rozpadla podél sektářských linií. Čili, jak by třeba právě tenhle člověk mohl podávat ruku sunnitům utíkajícím ze zachlórované Dúmá? Nebo milionům uprchlíků ve světě? Ti by se třeba i byli ochotni vrátit, ale k němu za žádnou cenu.

Jenže jakkoliv sice konflikt v Sýrii nabývá globálních rozměrů, neboť se do něj zamontovalo postupně také i Turecko, Írán, Libanon, Jordánsko a Izrael, nikdo ze západní strany barikády nepřichází z nějakou ucelenější představou, jak té zdevastované, zmučené zemi pomoci.

Loni, když Asad použil chemické zbraně, potrestal jej Donald Trump úderem provedeným necelou šedesátkou raket. Nyní bylo projektilů a bomb odpáleno asi dvakrát tolik. To je sice správné, protože Rusové si mohou být jisti, že jestli znovu dají Asadovi zelenou k chemickým útokům, dostaví se ohnivá sprcha znovu a bude třeba zase jednou tolik silnější. Ale to je tak asi všechno. Zůstává jen u symboliky, která je i tak dost sporná. Vyprávět by o tom mohli Kurdové, nejvěrnější syrští spojenci Západu v boji proti Islámskému státu. To se nám hodili, leč když letos na jaře na ně ze severu zaútočili Turci, nechali jsme je napospas osudu. Nikdo jim nepomohl.

Mapa konfliktu v Sýrii:

Zdroj: ČTK, AP, AFP, Reuters, syriancivilwarmap.com, https://syria.liveuamap.com/