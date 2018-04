Přestože je česká ekonomika stabilní a vcelku rychle roste, její inovační výkonnost nedosahuje ani průměru Evropské unie. A co hůře, ve srovnání s ním oproti minulým rokům ještě klesla. To znamená, že naše firmy málo stavějí na vysoké přidané hodnotě svých produktů a výrobních postupů.

Světovou špičkou jsou evropské severské státy nebo Izrael. Švédsko je dokonce hodnoceno jako nejvíce inovativní země z celé EU vůbec. Oba zmíněné státy jsou navíc co do počtu obyvatel České republice velmi podobné, proto se srovnání s těmito inovačními lídry nabízí. V čem tedy tkví tajemství jejich úspěchu a hlavně, co se od nich můžeme naučit a odkud získat inspiraci?

Izrael: Vytáhnout hlavu z krabice

Jisté je, že k inovativnímu Česku neexistuje jediná správná cesta. Když se podíváme na Izrael a Švédsko, vidíme dva rozdílné přístupy. V Izraeli hrají velkou roli vnější okolnosti a naturel Izraelců, Švédsko má zase jasnou vizi a strategii, kterou systémově prosazuje. Nicméně vždy sehrává zásadní roli celospolečenská shoda na důležitosti inovací a role státu v jejich strategické podpoře.

Izrael je pouštní území s nedostatkem vody, které je neustále v bezprostředním ohrožení válečným konfliktem. Vliv těchto vnějších okolností podporuje dravost, ochotu riskovat, myšlení mimo zaběhnuté hranice a nutí Izraelce nacházet nová a lepší řešení v odpovědi na problémy, se kterými se země potýká. Političtí lídři dlouhodobě dávají výzkumu a vývoji velkou prioritu. Známý je například výrok izraelského státníka Šimona Perese, který prohlásil, že „velikost Izraele nemá být měřena v kilometrech čtverečních, ale počtem vědců na kilometr čtvereční“. A tento přístup se vyplácí.

Izrael se honosí dvanácti nositeli Nobelovy ceny. Na jeho území vznikl například USB disk, komunikační platforma ICQ nebo cherry rajčata. V tomto kontextu by se mohlo zdát překvapivé, že ve srovnávacích průzkumech celosvětových testů dosažených znalostí se izraelští školáci umisťují daleko za svými vrstevníky z jiných zemí, které jsou špičkou v inovacích, jako jsou Jižní Korea, Japonsko nebo Švýcarsko. Izraelské děti se však kromě standardizovaných znalostí také učí, jak co nejlépe zúročit vlastní talent, být iniciativní, klást otázky a řešit problémy novým způsobem za využití vědomostí, které mají. A to jsou ve světě inovačního podnikání jedny z nejvíce ceněných vlastností.

Izraelská společnost si totiž obecně velmi cení již zmíněného myšlení mimo zaběhnuté hranice a schopnosti překračovat vlastní limity. V zemi existuje hned několik mimoškolních programů, kde se talentované děti kromě specifických technických znalostí například v oblasti počítačových věd zdokonalují i ve výše zmíněných dovednostech. Stejně tak důležitou roli plní stát. Je zásadním hráčem v oblasti podpory inovací v podnikání a díky dostupnosti rizikového kapitálu a finančním subvencím technologického transferu v nejranějších fázích podnikání představuje důležitý inovační inkubátor.

Švédsko: Inovace jako strategická priorita

Co se týče Švédska, v porovnání s Izraelem je jeho model více strukturovaný. Veřejné vzdělávací instituce systematicky podporují matematickou a digitální gramotnost žáků a také kvalifikaci učitelů tyto znalosti dětem předat. Stát sponzoruje programy na podporu zájmu dětí o vědu a technologie a poskytuje speciální granty veřejným školám určené na zkvalitnění výuky matematiky a dalších vědecko-technických předmětů.

Švédsko rovněž klade velký důraz na propojení různých sektorů společnosti, které hrají v oblasti vývoje a inovací zásadní roli, a také na správnou komunikaci mezi nimi. Švédské inovace tedy do značné míry stojí na efektivním propojení státu, byznysu a akademické sféry. Je to právě desítka nejlepších švédských univerzit, kdo produkuje téměř veškerý výzkum a vývoj v zemi. Univerzity jsou také velmi silné v oblasti aplikovaného výzkumu. Proto je Švédsko skvělým příkladem toho, jak veřejné výzkumné instituce umějí efektivně reagovat na potřeby regionálního byznysu prostřednictvím smluvního výzkumu.

Švédsko i Izrael dávají inovacím velkou strategickou prioritu, přičemž důležitou roli v podpoře inovačního ekosystému plní stát. Důraz na rozvoj znalostní ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou je ve společnosti kladen už od školních let a tato investice do vzdělávání se bohatě vyplácí. I my bychom měli vnést do našeho vzdělávacího systému více inovací, podporovat výuku technických oborů a motivovat děti k zájmu o vědu a inovace. Bez jasné strategie a podpory této oblasti na straně státu a promyšleného zakomponování inovací do vzdělávacího systému to ale nepůjde. Absence systematické a dlouhodobé podpory a snaha podpořit rozvoj inovačního prostředí je hlavním důvodem, proč organizujeme celorepublikový Týden inovací. Tahle mimořádně důležitá oblast totiž bude stále více ovlivňovat výsledky české ekonomiky.

Autor je ředitel European Leadership and Academic Institute (ELAI)

