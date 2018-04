Za rok a dva týdny které uběhly od okamžiku, kdy Česká národní banka ukončila umělé oslabování měny, jsme si zvykli na to, že koruna systematicky posiluje. Některé hranice odolávají déle - třeba kurz 26 Kč/euro představoval pověstnou psychologickou bariéru, kterou koruna atakovala celé loňské léto a prorazila ji až v říjnu, někdy po dvou krocích k silnějšímu kurzu následuje jeden opačný, najdou se období, kdy na měnové frontě zavládne klid, ale trend je neměnný. Korunu tlačí k silnějším hladinám poměrně výrazný úrokový rozdíl vůči eurozóně, rychlý ekonomický růst i očekávání, že konvergence, tedy dohánění, bude v Česku pokračovat.

Poprvé ale zazněly silnější hlasy tvrdící, že koruna je ve skutečnosti nadhodnocená. Názor přichází ze zahraničí, od renomované ekonomické agentury i od významné banky. Česká „analytická obec“ se však většinově shodne na na tom, že koruna letos překoná hranici označenou číslovkou 25, což se jí naposledy podařilo před dlouhými dvěma tisíci dny (konec října 2012) a podívá se ještě k silnějším hodnotám. Proč se názory obou skupin liší a komu je rozumnější dopřát sluchu?

Analýza agentury Bloomberg v přehledu podhodnocených a nadhodnocených měn zařadila korunu k australskému a novozélandskému dolaru a švýcarskému franku, jež prý čeká pokles. První dvě zřejmě proto, že se vyhnuly nekonvenčním opatřením (typu QE), která kurz měn v důsledku snižují... Ještě podivnější vysvětlení ekonomové Bloombergu dávají v případě Česka. Zmiňují, že koruna po skončení intervencí zhodnocovala, současně ale do úvahy přidává počáteční nadhodnocení a docházejí k názoru, že koruna je o 11 procent výš, než by podle jejich modelů měla být.

Experti HSBS zase kladou velkou váhu na vývoj v eurozoně a dovozují, že očekávané zpřísnění měnové politiky ECB (nejprve zrušení QE a následně i růst úroků) koruna odskáče, protože kapitál odteče. Nízká inflace nedovolí ČNB zvyšovat sazby a tak koruna nebude dostatečně atraktivní.

Jádro úvahy je logické. Politika ECB je jistě jedním z hlavních limitů pro ČNB a spekulativního kapitálu čekajícího na lepší uplatnění je tu kvůli (či vinou) intervencím až až. Ovšem vyvozovat ze zpřísnění politiky ECB, které je stále v mlze, hrozbu pro korunu, je hodně předčasné. Už proto, že současný úrokový diferenciál vůbec není malý a i přes opatrné řeči ČNB je pravděpodobné, že letos dokonce o 25 basických bodů vzroste.

Navíc ČNB nyní rozhodně slabší korunu nepotřebuje. Přes krátkodobé ochabnutí růstu cen dané sezonně, například zlevněním některých potravin, inflační tlaky v ekonomice spíš sílí a hodnotnější koruna zlevňující dovoz je pomáhá krotit. Kdyby opravdu oslabila, museli by si bankéři Na Přikopě se zvyšováním úroků pospíšit, čímž by ale koruně zase dali impuls k posílení.

Historie nám ukázala, že ČNB hodně dá na svou prognózu. Měnové podmínky jsou v českých podmínkách mixem efektivního kurzu a úroků. Kdyby koruna „ustřelila“ totálně mimo očekávaný koridor, museli by tvůrci měnové politiky reagovat. A to čeští ekonomové zřejmě vnímají citlivěji než jejich zahraniční kolegové, pro něž je koruna jen nevýznamnou měnou a do reportu napíší prostě to, co jim vyjede z modelů.

Jak absurdní jsou závěry počítající s oslabením koruny o 11 procent (tedy hodně nad 27 za euro) ukazuje i srovnání s výhledem ČNB. Ten sice není dogma a banka se nikdy nezavázala, že do vytyčeného koridoru bude kurz aktivně tlačit, ale opřít se o něj dá. Pro závěr roku prognóza počítá s kurzem 24,60. Že by česká měna spadla pod 26,20 podle ní má jen desetiprocentní pravděpodobnost a o větším propadu ani nemá cenu uvažovat.

Mimochodem, stejně pravděpodobné jako oslabení na 26,20 je podle ČNB i posílení na 23! To je dostatečně výmluvné, protože tak silnou korunu v tak krátkém časovém intervalu nečeká vůbec nikdo.

