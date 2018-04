I zdánlivě obyčejný úředník má v jistých situacích možnost udělat z člověka jedním tahem pera či jedním úderem razítka multimilionáře. Klasické případy se týkají pozemků - kudy povede dálnice či metro (a tudíž kde se budou vykupovat parcely), kde se v rámci nového územního plánu bude moci stavět a kde zůstane ”jen” městská zeleň. Šéf brněnského Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj a jeho lidé se dostávají do obdobné situace. Nejde o pozemky a jejich zhodnocování, nýbrž o tendr na desetileté provozování dálničního mýtného systému, státní zakázku za více než 10 miliard korun.

Rafaj & spol. se dostávají pod obrovský tlak, politický i ekonomický. V nejbližších dnech - možná ještě tento týden - nepřímo rozhodnou, kdo obří zakázku nakonec získá. Když ÚOHS soutěž neshodí, “jackpot” připadne firmě CzechToll nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Pokud ale úřad dospěje k závěru, že soutěž s již vyhlášeným vítězem byla neregulérní, vše naopak hraje do karet nynějšího provozovatele, konkurenční rakouské firmy Kapsch. Právě ta také za odstřel tendru nejvíce lobbuje.

Nelze jednoznačně říci, na čí straně je pravda, nejde o souboj dobra se zlem. Existuje dost důvodů pro to, aby byl výběr nejvhodnější nabídky zdárně završen, jinak reálně hrozí, že od roku 2020 budou české dálnice pro kamiony zcela zdarma. Stejně tak jsou zde ale poměrně pádné argumenty pro zrušení soutěže, která byla od samého začátku koncipována tak, aby nahrála výstavbě zcela nového satelitního systému. Nikdo příliš neřešil, zda zvolený model bude pro stát a fungování dopravy v Česku skutečně nejefektivnější.

Příznačné je, že k soutěži se nyní otáčí zády i většina politiků. Chtěli by začít znovu a lépe, ale nepředkládají smysluplné protinávrhy, jak ještě vše do konce roku 2019 stihnout. Spíše za zrušení je překvapivě i nové vedení sociální demokracie, ačkoliv to staré (Sobotkovo) má lví podíl na zadávacích podmínkách soutěže, do nichž se k hrůze mnoha starostů a hejtmanů dostalo i zpoplatnění 900 kilometrů I. třídy.

Jisté je dnes pouze to, že ve střehu by měli být nejen lidé, kteří se o mýto profesně zajímají, ale i ti, kdo monitorují bezpečnostní situaci v zemi. V prvé řadě asi zpravodajci z tajných služeb. Vždyť jde o jeden z největších kšeftů v novodobé české historii. Nejsou sice žádné zprávy o tom, že by se úředníky snažil někdo nezákonně ovlivňovat, ale pokušení zvrátit rozhodovací proces na tu "správnou" stranu je jistě veliké.

Nebylo by dobré, kdyby se opakovala situace z roku 2005, kdy se při prvním obdobném klání technologických firem nešlo zbavit dojmu, že výběr vítěze byl zákulisně ovlivněn ve prospěch firmy Kapsch. Vždyť zakázku získal subjekt s druhou nejvyšší cenou, zatímco všichni tři jeho konkurenti byli ze soutěže vyloučeni. Dokonce byla následně sestavena i parlamentní vyšetřovací komise, ale přímé důkazy o manipulaci už nikdo nedohledal. Pozdě bycha honit.

