Po nedávných problémech s ochranou dat sílí hlasy po schválení nových pravidel pro Facebook a další sociální sítě. Nechápu tu snahu.

Co se vlastně stalo. O 80 milionech lidí prý unikla data do společnosti, která jimi prý ovlivnila volby. No a? Lidi v celém světě dobrovolně dávají svá data v plen – ostatně o jakých"datech" je vlastně řeč? Jedná se o naprosto běžné údaje bez jakékoli citlivosti.

Samozřejmě nechci, aby mi kdejaký hejhula čuměl pod pokličku, jenže tam, kde o něco jde, jako je majetek, zdraví, úchylky, levoty a jiné prohřešky, je žábou na prameni někdo jiný. Státní a nestátní instituce, nemocnice, banky, úřady... Většinu dat jim dát musím, nebo je získají odjinud.

Zmíněný Facebook nemá se "sociálností" nic společného od doby, kdy začal vydělávat reklamou, kdy mezi “přátele“ pustil kšeft. Ten vždy stojí na ovlivňování mas, na tom, že se jim prodáváte něco, o čem by se jinak nedověděli. Možná dokonce něco, co má úžasné vlastnosti a zvyšuje kvalitu života, ale vlastně to nepotřebujete. A proto je třeba lidi přesvědčit, že potřebují. Nebo že mají volit toho a toho.

Proč se tak divíme jakémusi virtuálnímu zneužití Facebooku ve volbách? Volební kampaně jsou přece legálním nástrojem voleb, občas naivně až dětinsky omezované – viz zákaz publikovat předvolební průzkumy těsně před volbami. Kde je byť jen stopa racionálního jádra? Kdo vymyslel, že ve středu mohu ovlivňovat a ve čtvrtek už ne, abych nemanipuloval páteční hlasování. Kampaně vyžadují peníze, tak není nic špatného na tom použít Facebooku podobně jako noviny či televizi. A to včetně získání „dat“, která ve skutečností žádnými relevantními daty nejsou. Veškerá opatření včetně GDPR jsou jen populistickým gestem nemajícím s ochranou dat nic společného. Data unikají tiše a nenápadně a pokud zloděj není hlupák, nikdy se nikdo o úniku nedoví.

Data jsou zkrátka démonizovaná. Tisíce kamer nás neustále sledují a nikomu to, zdá se, nevadí. Data posbíraná o mých zájmech, preferencích osobních, finančních, sexuálních, politických a jiných jsou jako taková k ničemu. Možná k vydírání, ale to se týká politiků a lidí s mocí. Ti ať se podle toho zařídí. Data mohou mít význam k sledování trendů a tendencí ve společnosti, ale přes všechny aplikace jde o využití na úrovni preferencí různých druhů solených brambůrek.

Vadit by nám mělo oklešťování našich svobod pod záminkou jejich ochrany. Jestli se k datům dostane mafie, ohrozí nás jen mafie. Pokud se k nim dostane stát, jsme v háji. Na rozdíl od mafie je stát něco nekonkrétního a jeho možnosti jsou ve srovnání s upocenou mafií mnohonásobně větší. A tady se bojím nežádoucího ovlivnění společnosti. Facebook nikoho neohrozí, ale stát ho využívající ano. A stát sám sebe nepotrestá.

