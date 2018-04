Vzletná slova o historickém okamžiku, o úplném jaderném odzbrojení na celém poloostrově, o konci války a o sjednocení rozdělené Koreje a nebývale vstřícná gesta na nynějším summitu v Pchanmundžomu nevzbuzují stejně nadšenou odezvu. Důvody jsou trojího druhu.

První jsou domácí. Minulá sbližování posloužila severokorejskému režimu jen, aby získával čas. Stále ještě není jasné, zda motivem ke změně je sebejistota opřená o dovršení jaderného a raketového programu, anebo naopak je to důsledek jeho oslabení v důsledku loňského zhroucení podzemní atomové střelnice, o němž těsně před summitem informovali čínští experti.

Není také jisté, zda stále ještě relativně mladý Kim Čong-un, třetí v řadě dědičné komunistické dynastie, ovládl moc v zemi natolik, aby si mohl dovolit výraznou změnu dosavadního převážně konfrontačního kurzu. Anebo naopak, zda už je tak pevně v sedle, že chce navenek a hlavně domů předvést působivé výsledky.

Druhé důvody se odvozují z málo konkrétního závěrečného prohlášení, které obsahuje více slibů do budoucna než konkrétních kroků tady a teď. Ohlášená cesta jihokorejského prezidenta do Pchjongjangu i očekávané setkání členů rodin rozdělených od příměří z roku 1953, to vše lze kdykoli odvolat.

Nelze ani odhadnout, co si představit pod úplným jaderným odzbrojením, ať už na severu, anebo na jihu, kde jsou rozmístěny americké jednotky. A už vůbec je takřka nepředstavitelné, jak by se spojily dvě části poloostrova, mezi nimiž se od roku 1953 vytvořila politická a hospodářská propast nesrovnatelná například s rozděleným Německem.

Třetí důvody míří k velkým globálním hráčům. Nynější summit na demarkační linii, kterou vůdcové obou částí Koreje spolu historicky poprvé překročili oběma směry, lze brát jako předehru k vrcholné schůzce Kim-Trump očekávané na přelomu května a června.

Americký prezident Donald Trump jistě touží po hmatatelném zahraničněpolitickém úspěchu a ten korejský, pokud by se naplnily všechny sliby z pátku, by si právem vysloužil označení historický. V opačném případě bychom však jistě znovu uslyšeli slova "oheň a zloba" a o raketovém tlačítku.

Nakonec, ale rozhodně ne v poslední řadě, je tu Čína, která má na rozehrané korejské partii strategický zájem. Proto v Pekingu jistě byli rádi, že se tam letos na jaře Kim Čong-un vypravil, aby s prezidentem Si Ťing-pchingem probral své záměry. Severní Korea a její režim je v čínské perspektivě klíčový prostor mezi Jižní Koreou a tam rozmístěnými americkými jednotkami. Peking by jistě přivítal, pokud by se v rámci zahájeného oteplování měl jejich počet snížit, nebo pokud by měly dokonce odejít.

Komunistické Číně by se však nemohlo líbit, pokud by oteplování vedlo k odbourávání politické a hospodářské izolace Severní Koreje, které by jí sice vnitřně pomáhalo, ale zároveň činilo méně závislou a případně méně loajální vůči velkému bratrovi na severu.

