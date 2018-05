ThinkTank: Proč se většina dětí obává matematiky? Mohou za to učitelé? Způsob výuky?

Proč se jí děti bojí, nevím. Co naopak vím je, že matematika naučí logicky a přesně myslet. Pro obecné vzdělání je neobejitelná. Právě proto, že je pravoúhlá a bez emocí, nuly a jedničky a nic víc. Čistá filosofie, díky které ale máme sondy na Marsu.

Daniel Kvasnička

farář

Číslům se obecně nevěří. Ten plácne to a druhý řekne z obrazovky ono. Komu se chce počítat? Proč taková nesmyslnost? A proč se učit teoretickou matematiku? Ano, bylo by dobře, kdyby učitelé užívali všechny metody a dělali to rádi! Kdo počítá, myslí!