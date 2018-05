Nová prognóza vývoje české ekonomiky, kterou zveřejnila Komerční banka, potvrzuje dříve odhadované slušné vyhlídky pro tuzemské hospodářství. Po loňském meziročním růstu hrubého domácího produktu o 4,6 procenta pro letošek banka předpovídá stále zdravé tempo růstu o 3,8 procenta. Tahounem bude výlučně domácí poptávka. Utažený trh práce a rostoucí mzdy budou nadále podporovat domácnosti v utrácení, což se v rámci HDP projeví jako pokračující růst výdajů spotřebitelů.

Prostřednictvím vyšších investic budou i firmy reagovat na zvyšující se náklady práce. Významným faktorem podporujícím investice bude nutnost čerpat prostředky evropských fondů. Zatímco vývoj ekonomiky je letos v souladu s předpokladem banky, překvapením jsou dosavadní letošní inflační čísla. Právě nečekaně nízká inflace v prvních třech letošních měsících přivedla banku k revizi inflačních vyhlídek pro tento rok na 1,9 procenta oproti původně udávaným 2,1 procenta.

Kvůli nižším inflačním tlakům banka zároveň revidovala také vyhlídky pro měnovou politiku. Nutnost utahovat měnové podmínky je oproti předchozí prognóze slabší. Pro letošní rok Komerční banka očekává pouze jedno zvýšení úrokových sazeb, a to na konci roku. Kvůli tomu budou i tlaky na posilování koruny z důvodu rozdílu úrokových sazeb v Česku a zahraničí mírně slabší.

Posílení domácí měny pod 25 korun za euro banka očekává až v podzimních měsících. Rok 2019 by pak měl přinést dvoje zvýšení úrokových sazeb ze strany České národní banky. Na případné očekávané ochlazení tempa ekonomického růstu v druhém pololetí příštího roku by ČNB snižováním sazeb reagovat nemusela, dočasné uvolnění měnových podmínek by mělo zaručit oslabení koruny.

Autor je hlavní ekonom Komerční banky

