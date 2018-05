Jen několik dní před tradičním májovým svátkem práce vyhlásila největší tuzemská odborová centrála na svém sedmém sjezdu priority pro následující čtyři roky. Mě osobně zaujaly hned dvě: boj za vyšší mzdy a za kratší pracovní dobu. Na sociálních sítích se tyto dvě priority představují pod heslem #KonecLevnéPráce a #KonecDlouhéPráce.

O konci levné práce se tu hovoří už několik let. A kampaň #KonecLevnéPráce byla už svým způsobem úspěšná a také dobře načasovaná. Odbory v čele s Josefem Středulou uměly totiž dobře a srozumitelně komunikovat se zaměstnanci o tom, co je tíží. To se bývalé vládnoucí koalici v čele se sociálními demokraty nedařilo, a proto šla možná tehdejší vláda odborům tolik na ruku. Díky tomu se Středulovi podařilo prosadit to, co asi žádnému jeho předchůdci nikdy předtím. Tím mám na mysli především opakované zvyšování minimální mzdy dvouciferným tempem a tlak na růst platů ve státní správě, které rozjely mzdovou inflaci v celé české ekonomice. Ale kritizovat za to odbory je stejné jako zlobit se na psa, že štěká. Odbory hájí zájmy zaměstnanců, ne zaměstnavatelů.

Kampaň #KonecLevnéPráce byla sice úspěšná, ale neřeší a nikdy nevyřeší podstatu problému: levnou ekonomiku vyrábějící zboží s nízkou přidanou hodnotou a závislou na nízkých mzdách. Navíc podnikatelé právem upozorňují, že v Česku jsou v porovnání s mnoha evropskými státy velmi vysoké ostatní mzdové náklady (především sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem), takže jedna z cest vedoucích k vyšším čistým mzdám je i přes nižší odvody z mezd.

Novinkou letošního sjezdu je kampaň #KonecDlouhéPráce: zkrácení pracovní doby o 2,5 hodiny týdně při zachování stávajícího příjmu. Odbory se odvolávají na zákonem garantovanou osmihodinovou pracovní dobu, tj. 40 hodin týdně bez přestávek. Ta mimochodem platí už 100 let – uzákoněna byla už v roce 1918. Ale opravdu pracujeme všichni 40 hodin týdně? Někdo ano, někdo i víc a někdo naopak méně… Dokazují to údaje Českého statistického úřadu, konkrétně údaje o celkové zaměstnanosti dle počtu zaměstnanců a počtu odpracovaných hodin. Pokud se vztáhne celkový počet odpracovaných hodin na celkový počet zaměstnanců, průměrná délka pracovního týdne už dávno není 40 hodin.

Setrvale totiž klesá! V průběhu posledních dvou dekád se průměrný počet odpracovaných hodin na zaměstnance snížil z necelých 38 na 34 hodin. Samozřejmě pracujeme s průměrnými hodnotami statistik, které k dokonalosti mají daleko, protože se snaží zachytit velmi složitý a různorodý organismus, jakým ekonomika je. A lze namítnout, že toto je obraz jen "oficiální" ekonomiky, zatímco ve skutečnosti pracujeme déle.

Ale důležitější než konkrétní počet hodin je směr přirozeného vývoje. Počet osob, které pracují na zkrácené úvazky, bezesporu přibývá a zaměstnancům s rostoucími příjmy se mění i priority: méně práce, více volného času. A firmy na vysátém trhu práce jsou ochotné přistoupit na podmínky, o kterých ještě před lety nechtěly ani slyšet. Takže s odbory či bez nich se průměrná pracovní doba zkracuje. Kampaň #KonecDlouhéPráce je odsouzena k úspěchu.

Autorka je vedoucí ekonomického výzkumu v Raiffeisenbank

