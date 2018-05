Minulý týden jsem v jedné webové diskusi spatřil citát: „Rodiče se prokazatelně jinak chovají k holčičkám a chlapečkům, což ovšem může posilovat jejich tradiční genderové role“. Mělo jít o závěr nějakého průzkumu. Rozvinula se diskuse, co se tím míní, jestli je to dobře atd. Došlo samozřejmě na klasické argumenty, že tradiční rozdělení role muže a ženy je překonané, že „chlapi nepláčou“ patří do starého železa a holčičky si mají hrát chlapeckými hračkami jako je tank či samopal.

Téma genderu se opakovaně vrací v různých vlnách a podobách. Když se však zamyslíte nad jejich obsahem, není tam nic nového ani zajímavého. Jenom to, že by se měl tradiční stereotyp změnit – ale proč a jak tam není. Nepovažuju opuštění dosavadních zvyklostí za řešení genderového stereotypu. V USA ho údajně potlačují tím, že o dítěti mluví jako o „it“: „I went with it to a doctor“ místo „I went with him/her to a doctor“.

Pochybuju, jestli takový přístup posílí v dítěti – co vlastně? Dítě přece neví, že se nechová genderově korektně. Když budeme učit holčičky čůrat ve stoje a chlapečky vsedě, přijde jim to naprosto normální, stejně jako když prohlásíme růžovou barvu za klučičí a modrou za holčičí. „Běž s tím k lékaři“ musí s dětskou dušičkou sakra zamávat, protože to zní jako „vyhoď to už konečně“.

Ani rodiče není třeba kárat, že své děti vychovávají tradičně. Mělo by se konečně uznat, že tradice nerovná se automaticky zkostnatělé chování a uvažování. Tradice jsou setrvačný prvek ve společenském vývoji, který tlumí excesy sociálních a jiných inženýrů, čímž brání nežádoucímu vývoji. Samozřejmě ne vždycky a ne vždycky úspěšně. Pro začátek postačí, když necháme dítě, ať si vybere hračku a barvu podle sebe. Moderní přístup spočívá v tom, že nebudeme zesměšňovat jiné chování, uvažování, jednání... Nikoli že budeme dětem vnucovat opak toho, co dělají dnes.

A nejde jen o děti. Proč bránit ženě, které se líbí role matky a ženy starající se o rodinu, a nemá potřebu rozvíjet nanotechnologie? Proč jsme si nechali vnutit negativní pohled na důležitou práci pro rodinu, pro naplnění její role ve společnosti, a tlačíme ženy do dvojkariérního manželství?

Vraťme se na začátek k citátu „Rodiče se prokazatelně jinak chovají k holčičkám a chlapečkům, což ovšem může posilovat jejich tradiční genderové role“. Jeho autor ho pojal káravě, jako že s takovou bude pořád chlapeček spíše bojovat s galaktickými stvůrami a nestvůrami, zatímco holčička bude častěji trpělivě převinovat a krmit panenku. Kdo ví, jaký je ten správný poměr a volby? Buďme rádi, že tradiční genderové role zatím pořád ještě odolávají křižáckým výpravám těch spravedlivých mesiášů, vyznavačů nové a jediné správné pravdy.

