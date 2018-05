Svými výroky o výrobě chemické látky „novičok“ a „lhaní si do vlastní kapsy“, přivedl prezident Miloš Zeman Českou republiku do prekérní pozice: buď se jeho ústy přihlásila ke spoluzodpovědnosti za něco, co jsme nemohli udělat, protože látku, kterou se útočilo, nemáme. Nebo do pozice diletantů, kteří popírají sami sebe a hloupě zveřejňují své schopnosti obrany, za které ale zároveň ručí a kultivují je i pro spojence v NATO a EU na specializovaném pracovišti. Ať již pro případ války, vojenského napadení, nebo pro případ teroristického útoku například na olympiádu nebo summit státníků, kde naši chemici bývají pozváni.

Podle náznaků ze strany vyšetřovatelů a následných kroků většiny demokratických vlád vedly indicie k Rusku. Látka, kterou se útočilo, byla ověřena v několika nezávislých laboratořích, britská strana patrně disponuje i jmény možných pachatelů.

Zemanovo přihlášení země ke spoluodpovědnosti přichází poté, co Rusko přímo Českou republiku označilo za možného původce jedu, ale toto obvinění odmítli ministři české vlády a designovaný premiér osobně zdůvodnil vypovězení ruských diplomatů z Prahy.

Rusko dostalo prostor na výmluvy

Přihlášení se k výrobě použité chemické látky pomáhá rozmělnit skutečnost, že poměrně silné indicie naznačují odpovědnosti Ruska za útok v Salisbury. To Rusko, které je v prohlubující se izolaci kvůli vojenské agresi proti Ukrajině, během níž bylo sestřeleno ruskou vojenskou technikou a možná i posádkou civilní letadlo. Rusko, které je spoluodpovědné za bezprostřední i diplomatické krytí chemických útoků proti civilnímu obyvatelstvu a vyvolávání migrace do Evropy Ruskem chráněného diktátora Bašára Asada. Rusko, které opakovaně použilo v Radě bezpečnosti OSN veto proti návrhům Francie, Velké Británie a USA na vyšetření chemických útoků v Syrii.

Zemanovo přiznání se k výrobě a laboratorním manipulacích s jedovatými látkami je tedy v prvé řadě průlomem do prohlubující se izolace Kremlu. Rusko také nezaváhalo a ihned využilo Zemanova vyjádření ke zpochybnění „žvástu vlády Theresy Mayové”, že novičok se vyráběl pouze v Rusku. Severoatlantická aliance by měla - podle ruského ministerstva zahraničí - vysvětlit, proč tajila informace o novičoku v Česku. Jinými slovy, vina i původce mohou být jinde než v Kremlu. Britové sice výroky Zemana logicky ignorují, vědí ale své.

Společná pozice Západu, která je základem dnešní bezpečnostní politiky, je oslabena a zpochybněna. Druhým efektem je průlom této společné pozice a politiky Západu vůči Rusku, kde Česká republika - kvůli Miloši Zemanovi - sehrává roli trojského koně.

Co se to vlastně děje?

Dopady prezidentova postupu není radno podceňovat ani z hlediska vlivu na důvěryhodnost České republiky jako právního státu, který má pod kontrolou vlastní konání – nejen s chemickými prostředky, ale například i z hlediska práce tajných služeb, jejich synergie navzájem i vůči parlamentnímu a ústavnímu vedení země. Hysterická scéna okolo (ne)jmenování generálů jen atmosféru oslabení demokratické kontroly a nekvalifikovaného, osobně motivovaného jednání umocňuje. Je zpochybněno, že dokážeme jednat mezinárodně-právně i věcně kvalifikovaně, že spolehlivě, víme, co říkáme a nejsme nebezpeční sobě ani spojencům. Zkusme se na celou situaci podívat očima Londýna nebo NATO, pro které vedeme obranné Centrum excelence v oblasti bojových chemických látek a cvičíme u nás experty našich spojenců.

Celá aféra přichází po sérii vážných zpravodajských problémů, které nás v posledních letech potkaly na mezinárodní i domácí scéně, od Strakovky až do Libanonu. Náznaků možného rozklížení bezpečnostní sebekontroly našeho státu je více než dost. Je toto náš bezpečnostní a státní zájem?

Fakticky jsme sice schopni prokázat, že Zemanova slova jsou nepravdivá, že máme vlastní chemické kapacity pod kontrolou, nevyrábíme použitou bojovou látku a dodržujeme mezinárodní i spojenecké závazky. Vyřčená slova hlavy státu i jejich mezinárodní důsledky ale nelze vzít zpět. Navíc, když jsou potvrzována a zaštiťována některými parlamentními stranami, z nichž jedna se může stát vládní stranou. To je náš dnešní obraz.

Kdo nese odpovědnost?

Zeman není ze své činnosti poškozující stát odpovědný. Z toho neplyne, že odpovědní nejsme my ostatní, na které jeho činy dopadají. Platí to o designovaném premiérovi Andreji Babišovi, který Zemanovi významně pomohl ke zvolení. Již sedm měsíců vede vládu v demisi. Se Zemanovou podporou se zatím neúspěšně pokouší sestavit koaliční vládu. Do té doby si tedy prezident, i díky premiérovi, může dělat co chce? Vláda vybavená ústavně předepsanou legitimitou by mohla sama i svou parlamentní oporou být účinnou protiváhou prezidenta jednajícího proti zájmům státu. Je tedy čas, aby vítěz voleb provedl odpovědnou sebereflexi dosavadního postupu a konal. Korekce prezidenta designovaným premiérem přišla pozdě.

Nelze připustit, aby spoluodpovědnost za Zemana přerostla až do poškození geopolitického postavení a směrování celé země. Platí to nejen pro premiéra, ale i pro ČSSD vstupující do koalice. A je otázkou i pro KSČM, zda se chce stát součástí mezinárodního zpochybnění naším vlastním přičiněním.

Projednání postupu prezidenta v parlamentních výborech a přijetí korigujících stanovisek je důležité pro tlumení následků, příčiny však opravdu neřeší.

Senát se postupně propracovává ke své designované ústavní roli a odpovědnosti. A je otázka, a to nejen právní kvalifikace, zda není čas na ústavní posouzení prezidentových kroků právě z jeho strany. I jen formulace a zahájení jednání k podání ústavní žaloby na prezidenta mohou mít významný vliv. Senát potřebuje více sebevědomí a akceschopnosti v obraně ústavy spoluprací napříč senátorskými kluby.

Je čas debatovat účinnější kontrolní mechanismy, které by zvýšily odpovědnost prezidenta vůči zájmům státu, ústavě a oběma komorám parlamentu.

Především ale je čas zastavit trend naší ústavní i geopolitické degradace navenek i dovnitř. Mohlo by nás to opravdu přijít draho.

