I událost stará jen několik týdnů může být dávnou minulostí. Jako třeba dubnová vlna demonstrací v devatenácti českých městech na podporu petice "Za slušného premiéra a slušnou vládu".

Postrádala sice výrazné řečníky i recepty řešení, za to měla pokojný průběh i závěr. Což se o protestních akcích z posledních dnů říct nedá. Ve středu vjelo do ohlášeného průvodu s emblémy Evropské unie na pražském Václavském náměstí několik aut s ruskými vlajkami a nápisy, což vyprovokovalo strkanice a potyčky. A o den dřív se do prudkých hádek mezi odpůrci a příznivci ruského motorkářského gangu Noční vlci dokonce zapojil místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna, když fyzicky atakoval jednoho z aktivistů.

Evidentně přituhuje. Do ulic už nechodí vyjádřit své postoje jenom lidé, kteří viní současný český eshtablishment z odklonu od polistopadových ideálů a z demontáže dosavadního systému liberální demokracie. Tvář a vyceněné zuby pomalu ukazují i pěšáci protistrany. Dosud zalezlí fandové antiamerikanismu alias Ruska, odpůrci západních hodnot nebo jen zklamané a zhrzené "oběti" české cesty obnovení kapitalismu.

Už to zkrátka není jenom tak, že v podhradí se skandují hesla a z Hradu nebo z malostranských paláců se tomu posmívá nová postsametová (přesněji možná předsametově postsametová) garnitura politiků. Konflikt se přenáší přímo do ulic.

Znepokojivé je, že na nějaký samet tentokrát nikdo nemyslí. Protože zloba voličů přesně kopíruje tvrdý, mnohaměsíční souboj v nejvyšších patrech politiky o příští vládu v zemi. A jak je režim Andreje Babiše a Miloše Zemana - tedy vláda ambiciózního týmu trestně stíhaného premiéra, podporovaná komunisty a prezidentem, čím dál pevnější v kramflecích, roste i napětí. Teď, nebo bude pozdě, bojí se obě strany. Ostatně, hesla hnutí ANO typu "Nenecháme se zastavit. Změnu dotáhneme" nebo "Musíme ten prohnilej systém porazit" signalizovala lidem už před volbami, že půjde o všechno.

Ale že by mělo jít v politice o zdraví či kejhák? V té polistopadové, která je založena na demokratické soutěži, určitě ne. Je navíc pravděpodobné, že někomu by vyprovokované rvačky mezi skupinami českých občanů přišly vhod. Asi jako jed novičok, vyráběný údajně na českém území.

Už jenom proto by měli odpovědní politici obou táborů včas zchladit hlavy svých příznivců. Než někomu skutečně ujedou nervy.

