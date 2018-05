Koaliční smlouva je hotova a pro ČSSD je to, řečeno klausovským slovníkem, "nevýhra". Obsahuje sice jakési pojistky jak pro případ odsouzení Andreje Babiše za dotační podvod, tak pro eventualitu, že by ANO chtělo pokračovat v osvědčené neformální koalici s komunisty a Tomiem Okamurou, ale jsou to pojistky slaboučké. Asi jako bychom nasadili domácí jistič na atomový reaktor a říkali si, že to snad nějak vydrží.

Popořadě. Odsouzení Andreje Babiše řeší úplně poslední bod smlouvy: "V případě, prvoinstančního odsouzení jakéhokoli člena vlády, pokud ten v přiměřeném čase od vynesení rozsudku neodstoupí, pozbývá tato koaliční smlouva platnosti," píše se v něm. Na první pohled to vypadá skvěle, jenže při bližším zkoumání je to hodně vachrlaté. Za prvé bychom mohli vést v podstatě nekonečnou debatu, co to znamená "přiměřený čas" a stejně bychom došli maximálně k závěru: "Inu, jak pro koho". Víme jak to v Česku chodí, když se něco nenapíše naprosto jasně, včetně termínů. Příkladem je "kreativní" jednání prezidenta republiky. Pozoruhodné: zatímco v jiných bodech koaliční smlouva exaktní je, přesné termíny obsahuje, tady nikoli a poskytuje tak Andreji Babišovi prostor pro osobitý, kreativní výklad.

Podstatnější je ale smluvní ujednání, že pokud Babiš v případě odsouzení neodstoupí, "koaliční smlouva pozbývá platnosti". Že je to pojistka všech pojistek? Kdepak. Představme si co se může stát: Koaliční smlouva sice přestane platit, ale Babiš je dál premiérem, jeho vláda má důvěru, o kterou může přijít jen tak, že by se ve sněmovně sehnal 101 hlas pro vyslovení nedůvěry. Takže mu stačí, když se opře o komunisty a okamuristy a může vesele vládnout dál, bez ČSSD. Bůh suď, zda by si v takové situaci ČSSD nakonec neřekla, že ve vládě s nepravomocným odsouzencem radši zůstane, aby zase "zabránila nejhoršímu". Nakonec už se posunula od sjezdového usnesení, že vláda s trestně stíhaným je "zásadní problém" k tomu, že problém je až nepravomocné odsouzení. Takže další logický krok by mohl být, že potíž je až odsouzení pravomocné, že ano. Ať se Jan Hamáček nezlobí, ale to, co se píše v koaliční smlouvě, je maximálně pojistka ve stylu: "Tak pozor, když mě podvedeš, budu se na tebe moc a moc zlobit a možná si něco udělám!" Což zpravidla nefunguje ani v partnerských vztazích, natož v politice.

Pokud jde o druhý zásadní požadavek ČSSD, tedy, že ANO nebude pokračovat ve sněmovním holportu s KSČM a SPD, je to podobné. Ve smlouvě je sice popsaný způsob, jak se mají koaliční strany ve sněmovně chovat, tedy parafrázovaně, že by ANO nemělo hlasovat s jinými stranami proti vůli ČSSD. Jenže problém je v tom, jak tomu fakticky zabránit. Pokud ANO na tenhle modus najede, má se přistoupit k dohodovacímu řízení, případně můžou ministři ČSSD podat demisi, pročež by dle článku 5. koaliční smlouvy měla skončit celá vláda. Vypadá to silně, přesvědčivě, ale v praxi je to žel. nevynutitelné. Koaliční smlouva nestojí nad Ústavou, proto se v minulosti také často porušovala. ANO se může zejména odvolávat na to, že v minulém období koaliční smlouvu de facto porušila ČSSD, když Bohuslav Sobotka odvolal Andreje Babiše z postu ministra financí, což přitom mohl dle koaliční smlouvy udělat jen s jeho souhlasem. "Když mohli faulovat oni, proč ne my", řekne se. A opět - proč by ANO nefaulovalo, když má Andrej Babiš v záloze komunisty a SPD, kteří ho v eventuelním hlasování o nedůvěře můžou podržet?

Takže Jan Hamáček se sice může tvářit, že uhrál pro ČSSD slušný kompromis, ale v reálu nemá skoro nic. První požadavek ČSSD se přitom dal řešit jednoznačnou formulací: "Nepravomocně odsouzený ministr či premiér podává demisi do pěti dnů po vynesení rozsudku". Druhý bod, nebezpečí pokračující spolupráce ANO a extremisty, se dal zase řešit jednoznačným krokem – odvoláním Tomia Okamury z postu místopředsedy sněmovny. Jenže ANO řeklo ne a vyjednavači ČSSD sklopili uši.

Oba klíčové momenty jsou v koaliční smlouvě vyřešené stylem: "Ať se členská základna ČSSD nažere, a Babiš zůstane celý." Přičemž ovšem krmení pro členstvo ČSSD valnou kalorickou hodnotu nemá. Připomíná spíš koblihu bez náplně.

Členové ČSSD, kteří budou nyní hlasovat v referendu o koalici s Andrejem Babišem, tak mají o čem přemýšlet.

