Měli by sociální demokraté v chystaném referendu schválit společnou vládu s ANO?

Daniel Kvasnička

farář

Já bych byl velice rád, kdyby se to dotáhlo až do konce - a neschválilo. Třeba za cenu nových voleb. Stále jsem čekal, co všechno si ještě dovolí. A dovoloili si dost. Nemohli jinak, jen kšeftovat. Ale to, co vyobchodovali, je nestydaté a strašné!