Malajsie je pozoruhodná země. Uprostřed ne vždy stabilní jihovýchodní Asie se nachází mírumilovný prosperující stát se 30 miliony obyvatel. Milí lidé, skvělé jídlo, zajímavá historie, tropické moře a ostrovy a stále ještě velké území původního deštného pralesa netknutého extenzivním rozpínáním plantáží na produkci palmového oleje v této oblasti světa.

Věci tu fungují. Země přes počáteční úskalí bývalé britské kolonie ekonomicky prosperuje už od 80. let. Životní úroveň je tu jedna z nejvyšších v celé Asii. Infrastruktura se tu rozvíjí s rychlostí, o které si můžeme v Čechách nechat zdát. Tradiční otravnost asijské byrokracie je v každodenním životě eliminována funkčním e-governmentem, kde již mnoho let po internetu pohodlně vyřídíte věci od pokuty za parkování až po kompletní daňové přiznání. Služby ve všech sférách ekonomiky jsou rozmanité, kvalitní a zdaleka dostupnější než kdekoliv na Západě. V Kuala Lumpur na ulici je skoro stejně čisto jako v Singapuru a bát se tu v noci nemusíte víc než ve většině evropských metropolí. Na první pohled skoro ráj, který si Malajsijci musí bránit přísnou imigrační politikou, protože žít v Malajsii by chtěl leckdo.

Pod povrchem této skoro idylické země však bublá několik zásadních problémů, kterých si běžný turista při své návštěvě nevšimne. Kromě etnické rozmanitosti (pouze polovina občanů jsou etničtí Malajci), kterou násilně vytvořili Britové během své kolonizace a se kterou se Malajsie dodnes učí žít, je to právě politický systém vlády jediné strany Národní fronta (BN - Barisan Nasional, která se drží u moci od vyhlášení nezávislosti v roce 1957. A volby, které proběhly tuto středu jsou podle některých místních i zahraničních komentátorů podobným historickým zlomem jako právě získání nezávislosti.

Konec “symbolu stability”

Politická koalice BN vládla Malajsii 61 let. Malajsie s ní prošla náročným obdobím hledání nezávislosti, ekonomickou recesí i následným nebývalým rozkvětem. Lidé si na to určitým způsobem zvykli, a i když se před každými volbami ozývaly nespokojené hlasy, BN každé volby s přehledem vyhrávala. Vždy měla velmi stabilní voličskou základnu na venkově, stejně jako relativně neochvějnou podporu etnických Malajců. Dokonce i její kritici před volbami často znejistěli a odevzdali jí svůj hlas v pochybách, jestli by rozhádaná politicky nezkušená opozice dokázala zemi dobře vládnout. BN byla zkrátka jakýmsi symbolem stability.

V roce 2009 tedy opět volby s přehledem vyhrála a vlády se ujal Nadžíb Razak. Ten pochází z významné rodiny, premiéry za BN již byli jeho otec a strýc. Někteří však soudí, že Razakovi stoupla jeho vlastní důležitost příliš do hlavy. Různé aféry ho pronásledovaly od samého začátku a nikdy se je neostýchal potlačovat korupcí, vyhrožováním a zneužíváním moci. Většinou byly spojeny s okázalým osobním bohatstvím premiéra, podezřeními na různé korupční aféry a dokonce se hovořilo o tom, že je přímo spojen s vraždou jedné modelky.

Vše vyvrcholilo, když v roce 2015 vyšlo najevo, že z národního investičního fondu 1MDB, který Razak založil, zmizelo kolem čtyř miliard dolarů, zatímco na jeho osobních účtech se objevilo přes půl miliardy dolarů. Aféra je v mnoha médiích označován za největší případ kleptokracie v lidských dějinách a vyšetřuje jí i policie v USA a Švýcarsku.

Dvaadevadesátiletý expremiér se vrací z důchodu

Jak ukázaly středeční volby, tato aféra znamenala pro BN zásadní obrat. Razak sice politicky zlikvidoval několik nepohodlných lidí, aby se oficiálně očistil od odpovědnosti za 1MDB, ale pro velké část společnosti zůstal tím, kdo obvzvláště ostudným způsobem Malajsii okradl.

Bod zlomu to byl především proto, že vynesl z důchodového klidu ve čtvrtek zvoleného premiéra Mohamada Mahathira. Mahathir je velkou politickou legendou Malajsie. Zemi vedl jako premiér v 80. a 90. letech, kdy se Malajsie připojila k tzv. asijským tygrům a nastartovala strmý ekonomický růst. Zároveň je však vnímán jako kontroverzní postava, která oslabovala různé demokratické instituce, když mu stály v jeho cestě. Razakovo nezodpovědné vedení země vyprovokovalo Mahathira, aby v roce 2015 opustil BN a stanul ve vedení nově založené Aliance naděje (PH - Pakatan Harapan), která ve středu volby v Malajsii vyhrála.

PH je koalicí opozičních stran reprezentovaných do té doby opozičním vůdcem Anwarem Ibrahimem, kterého před třemi lety Razak poslal za údajný homosexuální pohlavní styk na pět let do vězení. Ještě zajímavější na celé situaci je to, že Anwar kdysi pracoval v Mahathirově vládě. Ten se s ním ale rozešel ve zlém, zbavil ho funkce a o rok později v 1999 byl pak poprvé uvězněn. O to větší symbolickou sílu možná mělo, když Mahathir vystoupil ze stínu a veřejně podpořil Anwara v jeho boji proti Razakovi.

Mahathirovo politické přesedlání zasadilo velkou ránu dosud neochvějné důvěře v BN a koalici PH dalo zásadní historickou šanci. Přes všechnu kontroverznost se totiž Marathir těší v malajsijské společnosti obrovskému respektu. Jen díky němu dosáhla PH na hlasy vesnického obyvatelstva i etnických Malajců a vyhrála oněch oslňujících 113 parlamentních křesel z 222.

Kýžené, ale nečekané vítězství

Společnost se v těchto volbách aktivizovala v míře v Malajsii nevídané. Malajsijci jsou mírní lidé, kteří mají rádi klid a pohodlí, ale tentokrát vyšli do ulic a aktivně bránili očekávané manipulaci voleb. Razak bojoval do posledního okamžiku. V roce 2013 si své jasné vítězství pojistil přepracováním volebních okrsků, aby maximalizoval volební zisky své BN. K tomu ve velkém uplácel venkovské vůdce. Svým politickým oponentům komplikoval registraci kandidátek. Ve volebních okrscích, kde neměla BN jisté vítězství, zaznamenali pozorovatelé podivná zpoždění při sčítání hlasů a následné výpadky proudu, během nichž mohlo být manipulováno s odevzdanými hlasy.

Tuto středu však většinu sporných volebních místností obklopili voliči PH a hlídali až do časných ranních hodin, dokud sčítací komisaři neohlásili výsledek. Takové vzrušení jsem v Malajsii nezažil. Lidé zůstávali i doma vzhůru celou noc a sledovali dění. Po sociálních sítích se sdílely videa, jak dav lidí brání příjezdu policejního džípu s podezřelou bednou na zadních sedadlech. Na jiných lidé skandovali výzvy, které měly přimět “váhající komisaře” k vyhlášení výsledků. Podobně silnou společenskou solidaritu, která měla zajistit férovost voleb, ještě Malajsie neviděla.

Konečné výsledky byly nakonec vyhlášeny místo středečního večera až krátce před čtvrtečním ránem, ale Razak se ještě uchýlil k poslednímu zoufalému pokusu výsledek zvrátit. Plánované jmenování nového předsedy vlády malajsijským králem v devět ráno odložil a napadl výsledek voleb s tím, že PH není formálně platnou koalicí, a výsledek voleb tudíž není legální. Právní experti začali okamžitě diskutovat o neoprávněnosti tohoto opatření a pod všeobecným společenským tlakem bylo nakonec ohlášeno jmenování Mahathira premiérem na večerní hodiny. Ve v půl desáté večer složil dvaadevadesátiletý Mahathir oficiální přísahu do rukou krále.

Na následné tiskové konferenci působil doktor Mahathir na svůj věk jako plný energie a optimismu. Odpovídal ochotně na všechny dotazy, vtipkoval a děkoval lidem za podporu ve volbách. Oznámil, že už začala jednání o co nejrychlejším osvobození Anwara Ibrahima z vězení a otevřeně mluvil o tom, že Anwar ho v premiérské funkci v následujících letech nahradí.

Malajsie oslavuje v euforii kýžené, ale nečekané vítězství demokracie a svržení zkorumpovaného Nadžíba Razaka. Zároveň si však všichni uvědomují, že transformovat systém, který fungoval 60 let a poslední dekádu v něm Razak potvrdil korupci jako běžný politický prostředek, nebude jednoduché.

Autor je IT specialista

