V nemocnicích chybějí tisíce sester a situace je tak kritická, že některé zaměstnávají i ty, které neumějí česky. Zejména ukrajinské, projekt ministerstva zdravotnictví s případným názvem Ukrajina k nám „láká” sestry právě z této oblasti.

Neznalost jazyka by nemusela vadit u uklízečky nebo nekvalifikované sestry, nikoli však u kvalifikované. Musí přece umět vyslechnout pacienta, tlumočit informace lékaři a splnit jeho příkazy.

U nás je nedostatek pracovníků a míst tradicí. Jednou je jich málo ve školách, jindy v mateřských školách, pak chybí mechanici počítačem řízených rojů, pak lakýrníci, pekaři – na co si vzpomenete, tam lidé zaručeně chyběli, chybí nebo chybět budou. Přitom stát provozuje takových registrů a databází, že průměrný programátor by za odpoledne mohl vydat varování, čeho bude za dva roky nedostatek.

Máme nástroj zvaný sčítání lidu. Stát se prostřednictvím statistického úřadu ptá na kdejakou pitomost, jinak to nazvat nelze. Jak dlouho se zjišťovalo, kolik domácností má pračku, barevný televizor, přehrávač, počítač... Letos nám ovšem statistický úřad odpustí klíčové údaje. Třeba náboženské vyznání, ale taky obor vzdělání a řadu dalších. Jenže v tom přece problém není. Chyba je někde jinde. Máme špatná data, špatnou metodiku jejich vyhodnocování, špatný úřad? Nejspíš nějakou kombinaci, pravděpodobně všechno.

Související Dnes Cirkus Eurovize. Střízliví si z téhle jízdy nepamatujete nic Dnes Formálně vzato je panevropská hudební soutěž neziskový projekt, ale celý cirkus obnášející semifinálová a finálová kola protáčí velké sumy...

Selský rozum praví, že když se chci něco dovědět, musím se na to zeptat. To doporučení má ovšem dvě části. Ta výkonná (zeptat se) je zřejmá, ale řeší někdo tu první? Chce-li být stát řízen koncepčně, musí vědět nejen jaké má zdroje, ale také jaké bude patrně potřebovat v budoucnu, jak co do kvantity, tak co do kvality. Je to samozřejmě obtížné, ale také životně důležité. Není tedy jen třeba vědět, kolik máme zdravotních sester s jakou kvalifikací, ale kolik bychom jich mít měli, kolik se jich ročně naše školství “vychová”, jaké trendy ve zdravotnictví lze očekávat, a kolik sester proto budeme v budoucnu potřebovat.

A perlička ze zdravotnictví nakonec. V jedné nemocnici nabídli zaměstnancům benefit v podobě aplikace nitroděložního tělíska zdarma. Je to samozřejmě diskriminační – jak pro muže, tak pro ženy, které ho z jakýchkoli důvodů nepotřebují. Navíc je to i pokrytecké – nemocnici to nebude stát moc, protože nitroděložní tělísko není věcí denní potřeby (odhadem ho používají čtyři promile žen ve věku 15-49 let). Tudy cesta, jak přilákat do zdravotnictví více lidí, nevede.

Související