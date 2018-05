Soud zamítl žalobu Tomia Okamury na týdeník Reflex za používání zesměšňujícího označení Pitomio. Na jazyk se člověku dere komentář, že Okamura dal svou žalobou přezdívce za pravdu.... Je to tak, Okamura nezvládl svou ješitnost a zachoval se obyčejně lidsky – hloupě. Na jeho místě bych propustil poradce, protože student prvního ročníku práv by správně tipl, jak to u soudu dopadne.

Přezdívky osobně příliš rád nemám. Ne pro ně samé, ale pro frekvenci, s níž se vyskytují v občanském prostoru. Každý jouda, který nechápe pořádně rozdíl mezi legální a legislativní, ji trousí, kudy chodí, mylně se domnívaje, že invence autora přezdívky dopadne i na něj – jinak řečeno propadne pocitu, že ji vymyslel. Většina lidí nechápe, že přezdívka je něco jako koření – je třeba s ní šetřit a použít jen na pravém místě. Platí to i pro jiné deklasující projevy na adresu neoblíbených osob. Dodnes například stačí napodobit dikci exprezidenta Klause a řada lidí propukne v smích.

Zatímco tedy autoři přezdívek investují svůj intelekt, lidé nevynalézaví, co nikdy nic (naštěstí) nevymysleli, sklízejí úrodu. Ti, co v jedné holé větě udělají pět hrubek, s oblibou dávají k dobru hádanku o kosovi, jenž seděl v hnízdě na bidle, které spadlo, a jest třeba určit pravopis množného čísla bydla a bidla. O něco inteligentnější se vytasí s méně prověřenou verzí, kdy výr zadumaně pozoroval vír na řece, když tu začalo pršet a oba – vír i výr – zmizeli. Množné číslo z nich neuděláme.

Abych těm méně inteligenčně vybaveným zbytečně neubližoval, je v zájmu spravedlnosti třeba poznamenat, že velká část posměváčků je i mezi lidmi na opačném pólu a ve středu. Řada lidí až sveřepě používá přezdívky pro dva nejneoblíbenější politiky – prezidenta a předsedy vlády. První je Ovar, druhý Bureš. Každá přezdívka je založená na jiném principu, což ve výsledku působí poněkud chaoticky, nemluvě o jejich chabé nápaditosti.

Zásadní chybou je, že přezdívka má mít své místo zejména v neformálním vyjadřování, v žádném případě nepatří do vážně míněného textu či promluvy. Všimněte si, že opoziční poslanci při jednání, které přenáší televize, nadužívají frázi "předseda vlády, toho času trestně stíhaný pro podvod" – bez tohoto notoricky známého dovětku to prakticky nezazní. Další ukázka sebestřednosti nebo nepřemýšlení, nevím, co je lepší.

Chudák Okamura. Místo, aby byl rád, že jednak má kvalitní a nápaditou přezdívku, ale že frekvence jejího používání je více než přijatelná, že neotravuje při každé zmínce o něm, jde se jak malý kluk vybrečet soudu pod sukně. Važme si svých přezdívek, pokud jsou dobré, protože nic lepšího nás nepotká.

