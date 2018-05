Skoro půl milionu lidí má na krku více než tři exekuce, tedy nesplatitelné dluhy. Vládní novela insolvenčního zákona projednávaná nyní v parlamentu míří k změkčení podmínek oddlužení. Pozměňovací návrhy předkládané jednotlivými poslanci pouze mění rozsah úlev. Návrh vyvolává zdání, že „politici něco dělají“, ve skutečnosti rozšiřuje prostor pro vyvlastňování věřitelů a dlužníci jsou povzbuzováni k budoucí neodpovědnosti.

Průzkum advokátní kanceláře Taylor Wessing mezi cca. pěti sty respondenty naznačuje následující: žít jen z nezabavitelného minima by v případě oddlužování nechtělo 60 procent lidí. Rozloučit se s majetkem nad sto tisíc korun by bylo ochotno jen devět procent lidí. Celých 57 procent respondentů nechce při osobním bankrotu přijít o jakýkoliv majetek.

Ročně do oddlužení zamíří pouze dvacet tisíc osob. Je krajně nepravděpodobné, že zbývajících 470 tisíc dlužníků má tak velké závazky nebo tak malé příjmy, aby se při skoro nulové nezaměstnanosti a vysokém hospodářském růstu nemohli oddlužovat i za současných podmínek, tj. zaplacení třiceti procent dluhů do pěti let. Současný stav, kdy lidé pracují „na černo“ a zároveň prochází „oddlužením“ se nezmění, ale ještě zhorší.

Varovné nápisy jako na cigaretách

Budiž, novela má řešit minulost, ale co budoucnost? Co dělat se sousedem, který si opakovaně podpaluje byt a my musíme neustále hasit a přispívat mu na zničené vybavení? Nejlepším řešením je prevence, tedy omezení přístupu k zápalkám. Jenže to by vládní i opoziční politici museli akceptovat fakt, že hospodářský růst tažený dluhy, tedy ekonomickými anaboliky, se sníží, banky vykážou menší zisky a voliči se naštvou, protože nebudou moci kupovat tolik krásných nových věcí. I když hazardní průmysl i s ním související příjmy měst a obcí také prošly smrštěním. A úvěry nejsou nic jiného než hra se životem.

Dvě třetiny dnešních žadatelů nesmí úvěr vůbec dostat. Je nutné zavést regulaci na základě hodnocením poměru výše příjmu k výdajům, stávajícímu zadlužení a skutečným životním nákladům.

Další nutným opatřením je zákaz reklamy na zadlužování, stejně jako je tomu u hazardu, kouření, alkoholu. Zní to absurdně, ale na každé úvěrové smlouvě musí být napsáno velkými písmeny varování: „Úvěr může způsobit bezdomovectví“.

Jen jeden věřitel, dalším se platit nemusí

Velmi účinným nástrojem prevence může být povinnost čerpat úvěry pouze od jednoho (prvního) poskytovatele doprovázená sankcí, že dalším věřitelům v pořadí by dlužník nemusel nic platit. Odpadlo by pobíhání dlužníků po trhu s cílem najít povolnějšího věřitele pro „vytloukání“ úvěru úvěrem. Změna věřitele? Ano, ale pouze přeúvěrováním všech dluhů. Proto také musí vzniknout jednotná databáze dluhů obsahující i pohledávky státu, kam by legální poskytovatelé úvěrů, telekomunikační operátoři, dodavatelé energií, povinně vkládali údaje. Neméně důležitá je i možnost zjistit, jaké soudní spory jsou vedené vůči dlužníkovi v celém Česku.

Ve společnosti stále chybí povědomí, že neschopnost platit dluhy je protispolečenským jevem. Většina dlužníků s vícečetnými exekucemi se dopustila trestného činu způsobení úpadku, protože prováděla výdaje neodpovídající jejich příjmům. Namístě je udělovat alespoň veřejně prospěšné práce a trestní represe musí nastupovat již na začátku zadlužování. Dlužník se nesmí po morální stránce povyšovat nad věřitele.

Stále není zřízen on-line registru hazardních hráčů, který by omezoval používání „proherních“ automatů. V posledku je nutné zavést institut finanční kurately, kdy po rozhodnutí soudu by z příjmů dlužníka byly přednostně uhrazovány základní životní potřeby jako bydlení, energie.

Chronické zadlužování nevyřeší sliby změkčování podmínek exekucí a rušení stále větší části pohledávek, ale bránění vzniku dluhům, hledání způsobů, jak odradit lidi od uskutečňování jejich snů za cizí peníze.

