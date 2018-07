Sněmovna a po ní minulý týden i senát schválily novelu zákona o daních týkající se fondů kvalifikovaných investorů (FKvI). Ty až dosud používaly výhodnější sazbu zdanění ve výši 5 % oproti běžné sazbě korporátní daně, která je ve výši 19 %. Senátoři, respektive předkladatel Libor Michálek (piráti), chtějí zastavit účelové vytváření fondů, kdy jejich zakladatel vložil své obchodní aktivity do majetku fondu, a tím dosáhl na daňovou výhodu (více třeba zde).

FKvI mají dnes možnost zdanit zisk pěti procenty. Nicméně pokud do fondu převedete obchodní společnost, tak ta stále zdaňuje zisk 19 procenty. Až pouze to, co si fond vytáhne z obchodní společnosti, je následně zdaněnou sníženou sazbou. Je pravda, že se s tímto dá různě operovat. Do fondu prodáte pohledávku, respektive zápůjčku za obchodní společností a zisk z této zápůjčky je místo 19 %, respektive 15 % v případě fyzické osoby, zdaněn jen 5 %.

Výše popsaný mechanismus ale už naznačuje, že takovýmto způsobem se nevyhnete tomu, abyste zaplatili vyšší daňovou sazbu z části zisku. Zároveň však toto neplatí pro fondy, které drží přímo nemovitosti, protože tam je již nyní sazba daně ve výši 19 %.