Téma čtenářských diskusí pod články na zpravodajských webech se vrací neustále, stejně jako zprávy o vlekařích a letní dramatické záběry na teploměr. I nám se vrátilo…

Když jsme diskuse loni na podzim po dlouhém zvažování konečně zavřeli, vzbudil tento krok výraznou vlnu nevole. Snad osm čtenářů své rozhořčení napsalo e-mailem do redakce, včetně obligátních výhrůžek, že už nás nikdy nebudou číst, a s nezbytnou douškou o cenzorech. S tím jsme ale počítali.

Na druhou stranu bylo nemálo čtenářů, kteří tento krok uvítali. "Sice to na IHNED.cz není tak hrozné jako jinde," psali, "ale i tak je to zpravidla humus, nadávky, urážky, trollení, nenávist…" Měli pravdu. Navíc s nástupem sociálních sítí se důležitost "diskusí pod články" výrazně zmenšila.

V posledních týdnech se ale objevilo několik hlasů čtenářů, kteří psali, že by možná diskuse pod články uvítali. Tak jsme se rozhodli udělat takový pokus a zjistit, jestli by jejich znovuzavedení, ovšem ve výrazně upravené formě, mělo cenu.

Kvalita diskusí se různí. Například kolega Vainert říkal, že pod články v ekonomické rubrice bývala diskuse poměrně příčetná a že je její zavření škoda. Naproti tomu stáli správci diskusí, kteří se dnes a denně probírali záplavou vulgarit, agrese a nesmyslů, mezi nimiž se sem tam objevil zajímavý názor, který opravdu informace v článku nějak obohatil.

Negativnímu vnímání diskusí napomohlo i to, že bez výrazné moderace, a tedy dalších nákladů, je to spíš ostuda než cokoli, co by přidávalo médiu na hodnotě.

Tohle všechno hrálo svou roli při rozhodování, jestli diskuse mít, nebo nemít, a pokud ano, tak v jaké podobě. Ještě do lednového redesignu jsme pod všemi články dávali možnost napsat e-mailem připomínky s tím, že editor diskusí, na kterého tato povinnost spadla, měl možnost takový komentář vložit do článku a označit jako komentář. Několik čtenářů tuto možnost využilo a v některých případech se jejich připomínky v textu objevily. Ale bylo to minimum, které byste spočítali na prstech.

"No jasně, nikdo přece nechce psát maily! Komentář je jednodušší – napíšu, kliknu a je tam!" říkali kritici tohoto řešení. Jenže v tom je čertovo kopýtko: pokud člověk musí vyvinout alespoň minimální úsilí, tedy napsat e-mail a poslat ho, je velká šance, že si to rozmyslí. Málokdo bude psát "HORŠÍ NEŽ ZA TOTALITY!!!!!!!! DIKTÁT Z BRUSELU, CÍLENÁ GENOCYDA ČESKÉHO NÁRODA!!!!!!" e-mailem, protože tak nějak tuší, že ho redakce zahodí. Však taky co s ním. Ale představa, že se jeho j’accuse objeví na navštěvovaném zpravodajském serveru všem ostatním čtenářům, je velmi lákavá…

Ale je to jen tento důvod? Proč vlastně lidé chtějí diskusi pod články na zpravodajském serveru?