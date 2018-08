V Afghánistánu zahynuli tři čeští vojáci. Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek. Takřka všichni politici vyjádřili soustrast rodinám a zároveň obdiv vojákům, kteří slouží naší zemi v nebezpečných podmínkách s nasazením vlastních životů. A udělali to naprosto správně. Výjimkou byl Tomio Okamura a komunisté. Ti začali okamžitě, po povinné větě lítosti, vykřikovat, že smrt vojáků byla zbytečná, že jsme měli z Afghánistánu dávno vypadnout (Okamura) a že naši vojáci slouží v zahraničí imperialistům (komunisté).

Je to nechutné a naprosto cynické - především vůči rodinám padlých vojáků. Vždyť si to představte. Váš blízký zemře při službě vlasti a někdo vám začne vykládat, že tam vlastně nemusel být, že jeho smrt byla zbytečná a naznačuje, že vlastně nebyl hrdina, ale nějaký obyčejný žoldák. Kde je pieta, kde je obyčejná lidský účast? To, co předvádí Okamura a předseda komunistů Vojtěch Filip je prostě hnusné. Jen totální hyeny se můžou politicky popásat na tragédii vojáků a jejich rodin. Ale aspoň jsme si opět ověřili, že zdejší hyeny mají brlohy právě v centrálách SPD a KSČM.

Komunisté a okamuristé ovšem zastupují skoro 20 procent voličů. A ti dost možná vidí tragickou smrt našich vojáků podobně jako Filip a Okamura. Takže je nutné se podívat na jejich argumentaci, lze-li to tak nazvat, podrobněji.

Okamura píše: "Naše hnutí SPD – na rozdíl od ostatních stran - nepodpořilo ve Sněmovně záměr zahraničních misí. Nesouhlasíme se způsobem, jak byla a je vedena kampaň v Afghánistánu…. Jsme přesvědčeni, že Afghánistán je třeba nechat Afgáncům a nenutit jim politické, ani jiné pro ně cizí modely života. Ať ve své zemi žijí, jak chtějí, a za své peníze…..Naše vojáky budeme potřebovat doma." Na fanoušky Okamury na Facebooku to samozřejmě funguje. Ale v jádru to není nic jiného, než pokrytectví a sázka na neinformovanost.

Tak předně: Účast na zahraničních misích vyplývá z našeho členství v NATO. Je to součást kolektivní obrany, na kterém stojí aliance jako taková. Okamurovi lze doporučit k přečtení vysvětlení generála Petra Pavla, šéfa vojenského výboru NATO: "V době krizí jsou právě zahraniční mise tou kolektivní obranou, která se snaží řešit problémy tam, kde vznikají, a ne až dojdou na naše území. Naše armáda bude v tomto smyslu vždy expediční, protože obrana proti napadení nebude začínat na hranicích České republiky, ale na vnějších hranicích NATO, a někdy i za nimi, často tisíce kilometrů od nás."

A to je jádro věci. Když Okamura říká, že se nemáme účastnit zahraničních misí, jako třeba té afghánské, říká tím v podstatě, že se nemáme účastnit kolektivní obrany. Což je ale vlastně totéž, jako z NATO vystoupit. Kdo se s námi bude bavit, když nebudeme spolupracovat na společném projektu? Kdo bude garantovat bezpečnost Česka? Nyní má naše armáda přibližně 25 tisíc vojáků. Experti se shodují, že by nedokázala v případě konfliktu ubránit ani jeden kraj. Jak to chce Okamura řešit? Zamýšlí vybudovat milionovou armádu severokorejského typu? Nebo snad požádat o "garance" Rusko?

Právě v tom je to Okamurovo pokrytectví: Vypadnout z misí NATO není něco, co se dá udělat jen tak šup-šup bez následků. Znamená ve skutečnosti řadu rizik pro budoucí bezpečnost země. Znovu: Obrana v rámci NATO je buď kolektivní, nebo žádná. Takže prosazovat vypadnutí z misí aliance může buď hlupák, nebo potenciální kolaborant s mocností, jejíž tankisté k nám přijeli v roce 1968 a jejich dočasný pobyt se poněkud protáhl.