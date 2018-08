S tím, jak pokračují vysoké teploty, mizí z hlavy témata k psaní. Možná se vypaří, možná ne, kdo ví. Média nás samozřejmě nabádají, jak se správně v horku chovat. Došlo i na provokativní tvrzení, že letošní rok není nikterak výjimečný, že už bylo i větší horko. Zapařené mozky vydávají podobná tvrzení bez jediného důkazu. Co to je "větší"? Že byla maximální teplota před iks lety vyšší, přece nemá nic společného s tím, co se míní „vlnou veder“. Lidem je zkrátka subjektivně horko už hodně dlouhou dobu, sami meteorologové mluví o tom, že letos vlastně nebylo jaro, po zimě hned přišlo teplo. Objevují se předpovědi, že současná situace potrvá až do listopadu. Opravdu, letošní rok není ničím výjimečný.

