Konspirační teorie jsou všude kolem nás, stačí si vybrat které chcete věřit. Jedna například tvrdí, že kampaně za zrovnoprávnění žen a za práva sexuálních menšin jsou ve skutečnosti financovány z kapes xenofobů a populistů. Že je to absurdní představa? Ne tak docela. Každý mediálně viditelný úspěch těchto kampaní přeci populistům přináší hlasy.

Když se v londýnském metru z ohledu na sexuální menšiny přestane říkat "Vážené dámy, vážení pánové" a začne se říkat "Vážení cestující", dozvíme se o tom ze všech českých médií a politické body sbírají samozvaní zástupci "přirozených pořádků" – Zeman s Okamurou.

Nebo když letos na závody Formule 1 přestali pořadatelé vysílat spoře oděné krasavice. Důstojnost žen to jistě posílilo, ale také to nahrálo do karet těm, kdo buší na poplach a volají "kam ten svět spěje". Politické body tedy opět sesbírali populisté a zastánci patriarchálního uspořádání světa. Celkem vzato se tedy není proč divit představě, že populisté financují hnutí, která jim získávají hlasy.