Hospodářské noviny publikovaly článek a komentář o evropské politice ODS. Hlavním motivem bylo, že se tato strana pokouší setřást "euroskeptickou" nálepku, aby přilákala „proevropské“ voliče.

Potíž ovšem nastává hned se zvolenou terminologií. Co vlastně dnes označují adjektiva "euroskeptický", respektive "proevropský"? Jejich skutečný význam je naprosto rozmlžen, stávají se bezobsažnými. Znamená nálepka "euroskeptický" to, že dotyčný chce rovnou EU opustit (nebo ji rozpustit), či pouze to, že nesouhlasí s nějakou konkrétní podobou unijní politiky (například se snahou o společnou azylovou a migrační politiku)? A naopak – je ještě "proevropský" ten, kdo si sice nepřeje Czexit, ale zároveň třeba nechce vstoupit do eurozóny?