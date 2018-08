Nad příběhem středočeské hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové z hnutí ANO a jejího manžela zůstává rozum stát. Prasklo na ně, že manžel rutinně používal k soukromým účelům krajskou Škodu Superb a hejtmanka v tom nespatřuje žádný problém. K rezignaci nevidí důvod a na dotaz, zda ji alespoň nepřipadá, že se chovala poněkud papalášsky, odpovídá, že vůbec ne. A argumentuje, že "přeci měla na všechno řádnou smlouvu"!

Je to opravdu neuvěřitelné. Jermanová zjevně nechápe, že podstatou papalášství je to, že si člověk z titulu své moci pořídí nějakou nepřiměřenou výhodu. Přičemž vůbec nezáleží na tom, jestli to nechá přikrýt nějakou formální smlouvou, kterou notabene de facto uzavírá sám se sebou. Komunističtí papaláši osmdesátých let, kteří se vozili soukromě v tatrovkách šestsettřináctkách, na to také klidně mohli mít nějaký glejt a nikdo by asi neřekl, že to z nich dělalo menší papaláše.