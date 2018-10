Tesla ve třetím kvartálu překvapila především hrubou marží, která předčila očekávání. U modelů S/X se Tesla s hrubou marží dostala téměř ke 30 %, v minulých kvartálech se marže pohybovala těsně pod 25 %. Pro čtvrtý kvartál výrobce očekává mírný pokles oproti tomuto čtvrtletí, zejména díky negativnímu dopadu cel zavedených Čínou. U modelu 3 se Tesla dostala s hrubou marží na 20 %, přičemž nejoptimističtější odhady počítaly s 15% marží. Této marže bylo docíleno především velmi vysokou cenou prodaných vozů, která se bude s postupem času snižovat (levné varianty modelu 3 s horší marží se zatím neprodávají). Tesla ve svém prohlášení zmínila, že očekává, že si hrubou marži u modelu 3 udrží ve čtvrtém kvartálu i přes pokles ceny prodaných automobilů, jelikož zefektivní výrobu.

Dalším překvapením byl pokles provozních nákladů (OPEX), které poklesly přibližně o 5 % i přes nárůst tržeb o 70 % a nárůst prodaných automobilů o více než 100 %. Díky růstu produkce a prodejů trh očekával růst těchto nákladů.

Volná hotovost vygenerovaná ve třetím kvartálu (provozní cash flow mínus kapitálové náklady) byla také nad očekáváním. Toho Tesla kromě nižších kapitálových nákladů dosáhla i vysokými odměnami ve formě akcií pro své zaměstnance. Tesla vydala svým zaměstnancům akcie za více než 200 milionů dolarů, ušetřila tak hotovost a mohla vykázat lepší generaci hotovosti. Výška odměn ve formě akcií navíc každý kvartál roste. Kapitálové náklady byly ve třetím kvartálu sraženy na 510 milionů dolarů, přičemž před rokem byly tyto náklady ve výši 1,1 miliardy dolarů a minulý kvartál 610 milionů dolarů. Dle výhledu managementu Tesly by automobilka měla za celý rok utratit na kapitálových nákladech přibližně 2,5 miliardy dolarů, přičemž doposud utratila jen 1,75 miliardy. V poslední kvartálu utratí tedy cca 750 milionů. Vygenerovaná hotovost tak příští kvartál bude dle mého názoru výrazně níže než tento kvartál. Tesla ve svém výhledu na čtvrtý kvartál zmínila, že se její stav hotovosti nezmění nebo mírně vzroste i přesto, že splatí dluh ve výši 230 milionů dolarů. Očekávám, že až Tesla začne investovat do další produkce/infrastruktury, bude hotovost opět spotřebovávat, namísto aby ji generovala (viz graf níže, zdroj zerohedge.com). Elon Musk na konferenčním hovoru k výsledkům za třetí kvartál opět zmínil, že v nejbližší době Tesla nebude potřebovat získat hotovost z externích zdrojů, tedy pomocí vydávání nových akcií nebo ve formě dluhu.

Myslím si, že Tesla udělala všechno pro to, aby ukázala za třetí kvartál rekordní zisk. Prodávala drahá auta a šetřila, kde se dalo. Můj názor na Teslu se po tomto kvartálu nemění. Aby byla valuace automobilky z mého pohledu ospravedlnitelná, musela by firma výrazně investovat do vývoje nových modelů a výrobních kapacit, což bude vyžadovat čas a výrazně více kapitálu, než v současnosti automobilka má nebo dokáže generovat. Důležitý bude také vývoj poptávky po Modelu 3 po příchodu více elektrických konkurenčních modelů a postupném snížení dotací, které auta od Tesly momentálně pro kupce efektivně zlevňují.

Výsledky za třetí kvartál jsou pro Teslu nesporným pozitivem, ale až udržitelnost těchto výsledků spolu s dalším růstem poptávky a uvedením dalších modelů na trh by mohla současnou valuaci ospravedlnit. Než se tak stane, zůstává můj pohled na akcie Tesly negativní.



Verdi Capital, v níž autor působí, má u této akcie short pozici.

