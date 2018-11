Jako opakovaný vtip nebývá vtipem, tak ani odstoupení Jiřího Zimoly z funkce prvního místopředsedy ČSSD nemá účinek šrapnelu. Sedmačtyřicetiletý předák zemanovského křídla v partaji tuhle fintu umí a běžně ji používá jako účelový detox.

Poprvé to udělal, když kvůli lhaní o schůzce "lánských spiklenců" s Milošem Zemanem v roce 2013 rezignoval na členství v předsednictvu a výkonném výboru strany. Jihočeským hejtmanem mu to umožnilo zůstat. Když loni vybuchla aféra s financováním jeho chaty na Lipně, odešel – prý "unaveně, po dlouhých osmi letech" – i z tohoto postu. Přitom setrval na sněmovní kandidátce, odkud ho vedení ČSSD muselo vyškrtnout. I tak se ale na letošním únorovém sjezdu sociální demokracie coby "očištěný muž" vyšvihl znovu do špičky.

Teď zčistajasna tvrdí, že "jakákoli změna v ČSSD je při současném rozložení sil ve vedení nesplnitelný úkol". Je tudíž zřejmé, o co tu kráčí: příští rok v březnu je další oranžový sjezd, kde nevyhovující pozici dvojky půjde vyměnit za křeslo nejvyšší.