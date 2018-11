V úterý vybuchla mediální bomba: byl zveřejněn rozhovor se synem Andreje Babiše, toho času žijícím ve Švýcarsku, kam se dostal za podivných okolností přes Sevastopol a Krym. A podivné okolnosti panují i okolo celého případu. Není divu. On kdyby byl Andrej Babiš indián, tak by jeho indiánské jméno mohlo klidně být Podivné okolnosti...

Reportáž vzbuzuje mnohé otázky. Samozřejmě především takové, které se týkají Andreje Babiše staršího, tedy premiéra ČR. Opravdu vše proběhlo tak, jak to jeho syn líčí? Opravdu na něj účelově nechal přepsat akcie Čapího hnízda a pak jej před vyslýcháním "nechal uklidit"?

Možné to je, a pokud to tak opravdu bylo, je to velká divočina, hotové Palermo, jak pan premiér rád říká. Anebo Slovensko v 90. letech, to je nám i jemu bližší.

Další otázka, která napadla snad každého, zní: Je košer natáčet skrytou kamerou člověka, který zjevně není v nejlepší kondici? A teď prosím všechny, kdo vidí rudě ve svém svatém rozhořčení, ať si prodýchají čakry a položí si otázku znovu. Bez ohledu na to, čí syn to je. Když reportéři zpovídají příbuzné obětí trestných činů ("zastřelili vám syna, jak se cítíte?"), vnímáme to jako hyenismus. Není namístě vzít stejný metr i na Andreje Babiše ml.? Nebo platí, že "je to syn toho Babiše, tak to bude taky lump, na kterého se ohledy neberou"?

Veřejný zájem? Dejme tomu, i když si říkám, že v této věci je veřejným zájmem hlavně to, aby byl celý případ řádně prošetřen. Veřejným zájmem je poukázat na případný nestandardní postup orgánů. Tohle všechno je veřejný zájem. Patří tam rozhovor s Babišem mladším? Nejsem si jist.