Je všeobecně známý slogan „America first!" Ano, mnozí dnes chtějí být "first". Ambice být nejlepším je jistě chvályhodná, neboť v soutěži motivuje k vyšším výkonům. Problém však nastává tehdy, jestliže výzva "stát se prvním" má agresivní vyznění a má za cíl v rámci mezinárodního nebo domácího kontextu ostatní poškodit a zastrašit.

Problém se stupňuje ve chvíli, kdy pod heslem "first" se mezinárodní společenství ocitá na prahu obchodních, kybernetických, či dokonce horkých válek. Přitom vrcholem diplomacie se jeví schopnost, jak druhého přelstít a nedohodnout se. Předzvěstí velkých společenských otřesů bývá špatná atmosféra. A proto je varující současný stav, kdy člověk člověku je více než jindy vlkem, což platí i pro vztahy mezi státy. Jako bychom zapomněli na masakry světových válek a totalitních uspořádání. Jako by ztrácel platnost dlouhodobý konsensus, že máme pěstovat empatii k druhým lidem a k jiným státům, respektovat i jejich zájmy.

Nejde však pouze o mezinárodní vztahy. Téměř po třiceti letech opět přestává překvapovat, jak se do veřejného prostoru derou ti neurvalí a hloupí. Z mnoha tmavých koutů se zdvihají drzá čela těch, kteří vědomě hlásají polopravdy a lži. Šíří kolem sebe závist a nenávist. Kupčí se strachem. Nedodržují pravidla, ani ta psaná, ani nepsaná. Považují morálku za něco, co se dnes nenosí, co zbytečně omezuje a je spíše pro smích.