Předem avizuji, že se nebudu vyjadřovat k případu Babišova syna ani Čapího hnízda. Vidím to jako další milník na cestě české žurnalistiky a jejího tristního stavu v posledních letech. Redukovala se na investigativnost, což v praxi znamená získat pokoutně materiály a v duchu hesla Já, spravedlnost, nejen rozhodovat, ale zejména ovlivňovat.

Dějí se u nás jiné znepokojivé záležitosti, než je osud syna jednoho politika. Například často omílaná finanční gramotnost, bankroty, exekuce, nesplácené půjčky. Ta čísla jsou děsivá, lidé si půjčují jako zběsilí, opravdu to vypadá, že ztratili zdravý rozum a pud sebezáchovy. Půjčovat si na splacení půjčky brané na zaplacení jiné půjčky, která měla pomoc srovnat tu předchozí... To je absurdnější než současné dění na politické scéně. Otázka je přitom jednoduchá: KDO těm lidem půjčuje? Není to žádný lichvář v přítmí špeluňky kdesi na periferii. Jsou to de facto vážení, dobře oblečení bankéři a... a stát.

Otevřete-li jakékoli noviny, webovou stránku, reklamní leták supermarketu, vypadne na "Půjčíme". První půjčka bez úroků, 50 tisíc bez dokladů, přivezeme peníze až domů. Přetlak nabídky je obrovský a není divu, že si lidé půjčují, protože jsou přesvědčováni, že na tom nic není. Půjčit si je přece úplně běžné, normální, jednoduché jako vyzvednout recept v lékárně, jako dát boty do opravny. Tam také nechtějí žádný doklad...

Nesnesitelná lehkost půjčování – tak zní parafrázované motto dneška. Nemáš mobil, televizor, lepší auto? Půjčíš si a je to. Cože, splátky? Přece mi slíbili, že budu splácet až za tři měsíce. Do té doby se to nějak vyřeší, když tak si půjčím, těch pár korun. Exekutoři by mohli vyprávět, kam vede "pár korun". A kam vede ona lehkost půjčky, prakticky bez dokladů a anonymně. Exekutoři a rodiče, manželé (ženy v domácnosti jsou mimořádně snadný terč), sourozenci, kamarádi.