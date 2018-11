Minulý týden proběhlo médii hodnocení průzkumu mediální gramotnosti našinců. S očekávaným despektem vůči jejich úrovni, což je u nás standardem. Někdy to vypadá, že průzkumy se dělají jen proto, abychom se mohli prezentovat jako zaostalí nedouci. Když už něco umíme, tak se to aspoň shodí. Být první prostě neumíme, to se u nás nenosí.

Výsledky průzkumu agentury STEM/MARK pro Českou televizi, které ukázaly, že dosahujeme jen 39 bodů ze 100, se probíraly na konferenci o mediální gramotnosti, kde mj. zaznělo, že: Lidé se neorientují v množství informací, které přijímají, ani nedokážou rozlišit jejich závažnost, natož a pravdivost. Nejhůře dopadli "očekávaně" senioři a možná "překvapivě" junioři.

-V devátých ročnících základních škol odpovědělo aspoň na tři pětiny otázek správně jen 43 procent žáků, ve druhých ročnících středních škol o něco víc.

- Porozumět delší zprávě, vyhodnotit postoj jejího autora zprávy a posoudit pravdivost sdělení svedla asi desetina tázaných.

- Problém začíná již ve školách, kde se sice vyučuje mediální výchova, ale výsledky nejsou slavné. Už proto, že potřebnými kurzy neprošla ani většina učitelů a chybějí pomůcky a učebnice.

Uvedená fakta ukazují na jediné: bezradnost a neznalost na všech stranách – zdrojů zpráv, jejich příjemců i průzkumníků. Připomíná mi to diskuse o problému šikany. Napřed jsme slyšeli, že ji učitelé nepoznají, pak se to "vylepšilo" obtížemi s poznáním kyberšikany. To jen potvrdilo, že učitelé ani netuší, která bije, a není jim hloupé dělit šikanu na druhy. Šikana je přece jen jedna! Řekl bych, že se spíše vymlouvají, protože řešit šikanu není vůbec snadné, znamená to nepříjemné jednání s rodiči, těžko se prokazuje, výsledek bývá kontraproduktivní.