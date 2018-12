Nejpodceňovanějším makroekonomickým indikátorem dneška je zřejmě výnosová křivka dluhopisů a její vývoj s měnící se dobou splatnosti. Daleko více pozornosti je upřeno na HDP, inflaci nebo kurz koruny, přitom tyto veličiny odrážejí spíše to, co se již stalo, než to, co nás čeká.



Koho zajímá budoucnost, ať se podívá na výnosovou křivku. Ta v současnosti vysílá varovný signál, její sklon se totiž blíží záporným hodnotám. Pokusím se vysvětlit, co to znamená pro trh i každého z nás.