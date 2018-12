Příměří na devadesát dní. Asi tak by se dal nejlépe popsat výsledek setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem na summitu G20 v Buenos Aires. V obchodní válce mezi oběma zeměmi nastane přinejmenším pauza, Američané od prvního ledna nezvýší dovozní cla na vybrané čínské zboží v hodnotě 200 miliard dolarů, jak plánovali. A Číňané budou, krom jiného, na oplátku nakupovat americkou sóju a další zemědělské produkty.

Vyjednávací týmy obou zemí pak mají devadesát dní na to, aby vypracovaly nějakou složitější dohodu, která bude zahrnovat ochranu moderních technologií, intelektuálního vlastnictví, kybernetickou ochranu, služby a zemědělství. Pokud by tato jednání neuspěla, Bílý dům zvedne cla z deseti na pětadvacet procent na ono zboží, pro které to plánoval udělat už od prvního ledna.