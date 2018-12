Ve veřejném prostoru se objevují názory, že lidovci odmítli nabídku Starostů a TOP 09, aby společně kandidovali ve volbách do Evropského parlamentu. Místo, aby se opozice semkla a vystupovala jednotně, tak se štěpí a není schopná se dohodnout. Některé interpretace jsou však mírně řečeno nepřesné a jiné vyloženě prchalovsky manipulativní. Jak je to ve skutečnosti s tzv. neschopností lidovců se dohodnout, si můžete přečíst tady. K rozhodnutí postavit do eurovoleb samostatnou kandidátku nás vedly 4 závažné důvody:

1) Tím prvním a nejzávažnějším je respekt (nejen) k našim voličům a pestrosti názorů v parlamentní demokracii. KDU-ČSL, TOP 09 i STAN reprezentují jiná hodnotová východiska a každá z těchto stran je atraktivní pro jinou skupinu voličů. KDU-ČSL je jediná konzervativní, proevropská politická strana v ČR. STAN ani TOP 09 konzervativní nejsou. V Evropském parlamentu poslanci za STAN a TOP 09 hlasují v klíčových otázkách jinak – každý tu zastupujeme jiné preference a hodnoty voličů. Také pohled do zahraničí nám ukazuje, že např. na Slovensku jsou tři strany v Evropské lidové straně (KDH, SMK, Most-Híd), v Polsku dvě (Občanská platforma, Polská lidová strana), v Belgii rovněž dvě (Křesťanští demokraté a Vlámové, Humanisticko-demokratický střed) atd. a stejně nekandidují společně do Evropského parlamentu. Pluralita hlasů a hodnot je pro demokracii naprosto zásadní.

2) Přestože se strany z vnějšku mohou zdát podobné, všechny průzkumy od začátku roku 2017 se shodují v tom, že liberální voliči často odmítají volit koalici s KDU-ČSL a konzervativní části voličů naopak vadí koalice lidovců se STANem. Liberální a konzervativní hodnoty se prostě neslučují. V důsledku takováto koalice jen ztratí velkou část svých příznivců, pro které se – právě tímto spojením – stane nevolitelnou. Hrušky a jablka dohromady švestky nedají. Navíc není tajemstvím, že některé stranické osobnosti nejsou pro voliče jednotlivých stran vzájemně přijatelné. Pro nás v KDU-ČSL je to Miroslav Kalousek, naopak pro voliče TOP 09 či STANu zase Jiří Čunek.