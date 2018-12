Dvanáct aktivistů hnutí Greenpace minulý týden vylezlo na uhelný důl Nováky a rozvinulo transparent se slovy "Skončete dobu uhelnou". Okresní soud v Prievidzi je za to poslal do vazby. Kromě neoprávněného vstupu na cizí pozemek totiž podle soudu ohrožovali veřejný zájem. Těžební důl Nováky udržuje zaměstnanost v regionu. Po ani ne 48 hodinách od uvalení vazby slovenský generální prokurátor vazbu zrušil a označil jako bezdůvodnou. Očekává se disciplinární řízení a za neoprávněnou vazbu bude muset Slovensko platit odškodné.

Radovat se je však předčasné. To, co působí jako zbytečný exces jednoho slovenského soudu, je ve skutečnosti systemovým problémem. Ti, kteří se těšili, že by se konečně mohlo nad aktivisty smrákat více než obvykle, jen dokreslili absurditu celé scenérie. V ní totiž nebezpečí tkví v lidech, kteří nahlas říkají že je třeba skončit dobu uhelnou. Doba uhelná neznamená jen těžbu uhlí, ale především společenský systém, který vidí spásu v zastaralé technologii, a to i přestože je jasné, že má devastující dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel. Jde o společenský systém, který sveřepě hájí etablované zájmy, a který ve snaze je udržet neváhá jako rukojmí použí takzvané zájmy pracujících a regionu.