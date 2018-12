Vánoc jsem se dotkl lehce minule a neměl jsem v úmyslu se k nim vracet. Chtěl jsem naopak přijít s něčím vážným, abych jako sedativem zklidnil rozjitřené nervy. Jenže jsem kdesi narazil na článek, v němž se rozebíral potenciální konec Vánoc v Americe. Potenciální podle mého pohledu (abych nenarazil), protože jak známo, každá ptákovina se posléze ujme.

O co šlo: v USA se už nepřeje Happy Christmas (ani v podobě Xmas), ale nejčastěji Happy holidays – tedy Veselé svátky. Ti opatrnější vynechávají pro jistotu i to "happy" a předvánoční akce a sešlosti se nazývají třeba Úpravy stromku. Důvodem je předběžná opatrnost, známá jako před...ranost. Někdo si všiml, že společnost není co do náboženství a zvyků homogenní, ta americká, jak známo, tuplem ne. Odnesly to samozřejmě jako první děti – ve škole jsou běžně kromě (většinových 70 procent) křesťanů také židé, muslimové, hinduisté, jehovisté, vegani, notoričtí neslaviči a další. Přáním veselých Vánoc ty menšiny jednoduše urážíte, možná přímo bytostně. A jak známo, leitmotivem současnosti je ochrana menšin, protože si ji zasluhují. Připomínám diskuse kolem střídání letního a neletního (zimní se prý nemá říkat, uráží to menšinu astronomů) času. Tam táhli do boje odpůrci pod praporem s nápisem "Chráníme menšiny". Jak to dopadlo, víme, šance, že se situace změní a bude módní chránit práva většin, jsou nepatrné.