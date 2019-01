Vlastně lze na obou novoročních politických projevech najít něco pozitivního. Diváci se třeba dozvěděli, jak vypadá předseda sněmovny. Anebo to, že předním politikem se může stát prakticky kdokoli. I člověk bez charismatu. Nebo člověk, který dokáže deset minut mluvit a vůbec mu nevadí, že nic neříká. To je povzbudivé. Leckoho, kdo si až dosud moc nevěřil, to může vyburcovat, aby sám v nějakých volbách kandidoval.

Ale nemusíme být zkraje roku zase tak moc pozitivní. Jinak to totiž byla dost úděsná zpráva o stavu země. V Estonsku právě vláda dělá další kroky ke kompletní digitalizaci státní správy, kde bude (a zčásti už je) pro občana jakýkoli úkon, včetně založení firmy nebo zápisu dítěte do matriky, otázkou minut. Druhý nejvyšší ústavní činitel v Česku, předseda Senátu z ODS Jaroslav Kubera, prohlásí v novoročním projevu k celému národu, že digitalizace státní správy je zbytečnost a nesmysl: "A aby toho nebylo dost, chystá stát masivní digitalizaci. Prý abychom si všechno mohli vyřídit z domova. Jenže potíž je v tom, že digitalizovaná hloupost zůstane hloupostí."

No, i ta nedigitalizovaná.