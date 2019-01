Původně to vypadalo jako další kolo dostihů v populismu, ale nyní se dostává debata o školních obědech přeci jen do racionálnější polohy. Ministr školství Plaga nakonec nechce, aby obědy zdarma dostávaly všechny děti v mateřských školách a na prvním stupni základek, ale "jen" děti z rodin, které pobírají dětské přídavky, tedy jejichž příjmy nejsou vyšší než 2,7 násobek životního minima. Celkem by to mělo být zhruba 170 tisíc dětí.

Je to rozumný přístup. Pomůže se těm, kdo to potřebují a zároveň se nebude zbytečně plýtvat veřejnými penězi.

Ve výsledku by už nemělo hrozit, že děti z nejchudších rodin budou ve škole hladové, což se dosud často stávalo a byla to ostuda celé země. Zároveň se nebudou zbytečně dotovat obědy pro děti rodičů s vyššími příjmy, což byl de facto vysoce asociální nápad, protože přilepšovat z veřejných peněz těm, kdo je nepotřebují, znamená v důsledku obírat o peníze potřebné. Šunkofleky zdarma pro dcerku či synka topmanažera nadnárodní firmy dotované i z daní prodavače v supermarketu, to by byl opravdu ukázkový příklad průniku černého humoru do sociální politiky.

Existuje samozřejmě námitka, že opatření nemusí v podobě prosazované ministerstvem školství fungovat, protože sociálně slabší rodiče se budou stydět o obědy zdarma požádat. To by zřejmě skutečně hrozilo, kdyby se příjmy musely nějak komplikovaně dokládat. Jenže návrh ministerstva se s problémem vypořádává vcelku elegantně - postačí, když rodiče jednou za rok ukázkou potvrzení o pobírání dětských přídavků, což by snad pro nikoho, kdo nechce trápit vlastní dítě hlady, neměl být problém. Pomoc bude adresná a zároveň nízkoprahová - přesně tak má sociální podpora fungovat.