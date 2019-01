Letošní CES je nejvíce otevřený ženám. Na toaletách jsou stále fronty pouze v pánské části, ale žen je na CESu více v těch důležitých rolích, jako jsou mluvčí na přednáškách. Snaha žen prosadit se ve světě technologií a snaha technologických firem prosadit se u žen je patrná i na výstavní ploše. Ještě nikdy ve Vegas nebylo tolik zařízení, která cílí čistě na ženské publikum. Bez ohledu na své pohlaví jsem některým neunikl. Trend zdraví, krásy a lásky se ostatně týká i mužů.

První setkání s něžnější tváří technologického průmyslu jsme prožil u společnosti Lululab, která slibuje zázraky v péči o pleť. Pár sekund v improvizovaném salónu vybaveném umělou inteligencí přineslo nepěkné zjištění. Moje pleť vypadá starší, než by měla. Nebylo to ale beznadějné. Chytrá aplikace našla hned několik mastiček a lektvarů, které by měly pomoct s vráskami, zarudlými místy a pupínky. Hned jsem vše mohl objednat jedním stiskem prstu. Bylo to bratru za 420 dolarů, což je asi deset tisíc korun. Něco mi říká, že to nebylo za množství do konce života, ale na měsíc.

O mnoho sympatičtější to bylo u kosmetické značky Opté, za kterou stojí gigant Procter & Gamble. Opté se snaží ženy nalákat na irelevantní čísla, jako je pořízení 24 tisíc snímků pleti při každém použití nebo zpracování 70 tisíc řádek kódu při analýze pigmentových skvrn. Pachuť z divného marketingu ale napraví tím, jak systém Opté funguje - na tmavé skvrnky nebo pihy, které objeví, nanese speciální makeup v extrémně tenké vrstvě. Aplikátor funguje podobně jako inkoustové tiskárny s mikroskopickými kapičkami, takže když nic jiného, tak pleť vypadá přirozeněji a systém šetří makeup, který je pravděpodobněji na váhu draží než zlato.