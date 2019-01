Okamura měl pravdu, vy sluníčkářská sebranko, teď je to konečně vidět! A Konvička taky! Varovali nás před migranty, co tu budou páchat teroristické činy, najíždět autem do lidí a jinak útočit na infrastrukturu, a je to tu! Před soudem stojí obžalovaný z terorismu. Sami vidíte: souvisel jeho útok s muslimy? Souvisel! Bylo to nebezpečné? Bylo! Tak kdo měl pravdu, ha?

Okamura s Konvičkou, a nejen tihle dva, varovali před blížícím se nebezpečím tak mocně, až vyděsili i sami sebe a začali vidět muslimy a teroristy za každým bukem. Tedy Okamura ani tak moc ne, tomu jsou migranti ukradení, ten chce jen svůj výtah do politiky. Ale ten zbytek tak dlouho hovořil o nebezpečí, až mu sám uvěřil.

Třeba výše zmíněný pan Balda, obžalovaný z teroristického útoku na železnici, dokonce ve snech vídal migranty, co se sem valí ve vlacích a jdou znásilňovat ženy. Jestli se mu ve snu zdál i nápis "SDÍLEJTE NEŽ TO SMAŽOU!!!!! TOTO PŘED NÁMI MÉDIA CHTĚJÍ UTAJIT!!!!" a logo Sputniku, to u soudu neupřesnil.

Podle jeho výpovědi za to vlastně můžou média, v nichž viděl zmíněné hordy migrantů, a prášky na krevní tlak. Tak, proč ne, že. Takový Jan Kavan taky neřídil nametený, ale mazal si před jízdou zátylek Alpou, proto to v autě čpělo jako v lihovaru, a pan Rokytka byl na rautu otráven zákeřnými sluníčkáři. Ostatně každý obžalovaný má před soudem právo povídat co chce a hájit se jakýmkoli způsobem.